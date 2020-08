Minoritní akcionári bratislavských vodární požadujú vypovedanie zmluvy s advokátom Miškovičom

Obrátili sa na primátora

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Minoritní akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) požadujú vypovedanie zmluvy medzi BVS a advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča . Bratislavské vodárne uzavreli s advokátom zmluvy v objeme 70-tisíc eur pre potreby dozornej rady v decembri 2019.Zástupca minoritných akcionárov Miroslav Dragun tvrdí, že zmluva je pre BVS nevýhodná a zbytočná.„My ako minoritní akcionári už od podpísania zmluvy s advokátom upozorňujeme na jej nevýhodnosť a nepotrebnosť pre bratislavské vodárne. BVS má dlhodobo pod zmluvou päť renomovaných advokátskych kancelárii v objeme viac ako 400-tisíc eur,“ doplnil Dragun.Skupina minoritných akcionárov sa obrátila na zástupcu majoritného akcionára primátora Bratislavy Matúša Valla a predsedu predstavenstva BVS Petra Olajoša so žiadosťou o vypovedanie tejto zmluvy.Minoritní akcionári sú presvedčení, že advokátske kancelárie, ktoré majú zmluvy s BVS dokážu zabezpečiť kvalitné a kvalifikované služby aj dozornej rade spoločnosti."Zmluva s touto advokátskou kanceláriou bola vysúťažená pre potreby Dozornej rady BVS, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom BVS. Do dnešného dňa neboli na túto zmluvu na BVS fakturované žiadne úkony. V prípade, ak dozorná rada, kde majú svoje zastúpenie aj akcionári BVS rozhodne, že chce túto zmluvu zrušiť, BVS jej žiadosti, samozrejme, bezodkladne vyhovie," uviedol pre agentúru SITA hovorca BVS Peter Podstupka Na to, že štát podpísal s bratislavským advokátom Michalom Miškovičom zmluvy za 850-tisíc eur, ako prvý upozornil portál Aktuality.sk.Od národnej lotériovej spoločnosti Tipos získala právnická firma zákazku na poradenské služby za 307-tisíc eur, s ministerstvom životného prostredia podpísali zmluvu za 235-tisíc eur a so Slovenským pozemkovým fondom za 287-tisíc eur.Poradenské služby za 195-tisíc eur poskytuje od roku 2019 aj žilinskej župe na čele s členkou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Aktuality tiež pripomenuli, že Miškovič je jedným zo štyroch poradcov ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).