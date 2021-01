Minský arcibuskup Kondrusiewicz podal rezignáciu, pápež František mu okamžite dovolil odstúpiť

Kritizoval bieloruské úrady

Dočasné vedenie arcidiecézy

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František v nedeľu prijal rezignáciu minského arcibiskupa, ktorému bieloruské úrady mesiace blokovali vstup do krajiny po tom, čo kritizoval násilný zásah voči protivládnym demonštrantom.Cirkev od biskupov vyžaduje, aby predložili svoju rezignáciu pred ich 75. narodeninami. To podľa Vatikánu Tadeusz Kondrusiewicz , ktorý má 75. narodeniny v nedeľu, urobil a pápež mu okamžite dovolil odstúpiť.Kondrusiewicz bol na čele arcidiecézy Minska a Mahiľova, keď skritizoval bieloruské úrady za násilný zásah proti demonštrantom, ktorí protestovali v uliciach proti znovuzvoleniu prezidenta Lukašenka vo voľbách považovaných za zmanipulované.Pri návrate z náboženskej návštevy Poľska mu v auguste zakázali vstup do krajiny. Deň po tom ho Lukašenko obvinil z toho, že sa "vŕta v politike a zaťahuje do toho aj veriacich".Problém skončil v decembri po tom, čo pápež poslal bývalého vyslanca Vatikánu v Bielorusku do Minska, aby sa stretol s Lukašenkom. Kondrusiewicz sa vrátil do Bieloruska 24. decembra.Pápež František vymenoval apoštolského administrátora, aby zatiaľ viedol arcidiecézu. Je ním Kazimierz Wielikosielec, ktorý pôsobil ako pomocný biskup v diecéze Pinska.