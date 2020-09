Minulý mesiac zbankrotovalo zatiaľ najmenej Slovákov v tomto roku, muži prevládajú nad ženami

zbankrotovalo

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - V auguste tohto roka676 obyvateľov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) , ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o vyše 58 percent.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júli 2020829 dlžníkov, ich počet v auguste klesol o viac ako 18 percent.„V auguste 2020 zatiaľnajmenej ľudí v tomto roku. Prvýkrát sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi v roku 2020 stali muži a ženy vo veku od 30 do 39 rokov s podielom 30,47 percenta, nasledovaní štyridsiatnikmi s podielom 27,81 percenta. Dlhšie sledujeme aj počty zbankrotovaných dlžníkov bez trvalého bydliska – aj v auguste sme identifikovali 89 ľudí, ktorí sú prihlásení na obecných alebo miestnych, resp. mestských úradoch. Ich podiel na osobných bankrotoch tak predstavuje 13,17 percenta,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková V auguste 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom kraji (106), najmenej v Bratislavskom kraji (31).Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste ich pripadalo na mužov 415 (61,39 percenta) a na ženy 261 (38,61 percenta).Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 46 000 obyvateľov SR v tomto roku takmer 8 000.Zároveň v auguste 2020 súdy zrušili 1 109 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach.Z nich 1 032 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky.Spoločnosť bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.