Minulý rok pracovalo v zahraničí krátkodobo viac ako 116-tisíc Slovákov. Obyvatelia východu vedú, Bratislavčania odchádzajú najmenej

28.5.2024 (SITA.sk) - Minulý rok pracovalo v zahraničí krátkodobo viac ako 116-tisíc Slovákov, išlo najmä o ľudí z východu. Krátkodobá migrácia za prácou zahŕňa pracovníkov, ktorí kvôli práci bývajú v inej krajine dlhšie ako tri mesiace, ale kratšie ako jeden rok.Podľa výsledkov zo Štatistického úradu SR za prácou migrujú viac muži (71,4 %) než ženy (28,7 %). Podiel žien však medziročne stúpol o 2,5 %. U mužov ide primárne o prácu v stavebníctve. U žien je to najmä práca v oblasti starostlivosti o zdravie, ako napríklad opatrovateľky a zdravotnej sestry.V roku 2023 bolo viac ako 47-tisíc, teda 40,5 % celkového počtu, krátkodobo za prácou migrujúcich obyvateľov z východného Slovenska. Zo západu migrovalo najmenej, a to 24 %. Prešovský kraj dominuje s 26 %. Naopak, najmenej odchodov mali ľudia z Bratislavského kraja, a to spolu 4,5 %.Medziročne sa počet krátkodobo odchádzajúcich za prácou na východnom Slovensku zvýšil o 19 %, na západnom naopak klesol o takmer 17 %. V roku 2004, pri vstupe Slovenska do Európskej únie, krátkodobo za prácou do zahraničia migrovalo 89,3 tisíca občanov. Najviac, skoro 160-tisíc, ich bolo v roku 2016, postupne počet klesal až na 116,1 tisíca v roku 2022.