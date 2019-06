Minulý rok zarobil najviac argentínsky futbalista Lionel Messi

Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi z FC Barcelona bol podľa magazínu Forbes najlepšie zarábajúci športovec minulého roka. V súčte platu a sponzorských zmlúv si prilepšil o 127 miliónov amerických dolárov a na čele rebríčka nahradil bývalého amerického profesionálneho boxera Floyda Mayweathera.Druhé miesto patrí so 109 miliónmi Portugalcovi Cristianovi Ronaldovi, ktorý vlani prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín. Brazílčan Neymar z Paríža St. Germain (105 mil.) doplnil trio futbalistov na prvých troch miestach. Iný šport má zastúpenie na štvrtej priečke vďaka mexickému profesionálnemu boxerovi Saulovi "Canelovi" Alvarezovi (94 mil.). Na piatej pozícii je švajčiarsky tenista Roger Federer (93,4 mil.). Informovala o tom agentúra AP.