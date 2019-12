Minulý týždeň bola na viacerých miestach Slovenska snehová pokrývka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. decembra (TASR) - Minulý týždeň sa na väčšine územia Slovenska prvýkrát v aktuálnej zimnej sezóne vytvorila snehová pokrývka vo väčšom rozsahu. Na severe Slovenska bola niekedy hrubšia ako na juhu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.V pondelok (2.12.) a v utorok (3.12.) ráno bola snehová pokrývka na juhovýchode Podunajskej nížiny podľa meteorológov hrubšia ako v Oravskej Lesnej a na Štrbskom Plese. V Hurbanove uviedli v daných dňoch 4 a 7 centimetrov, v Oravskej Lesnej 0 a 3 cm a na Štrbskom Plese 1 a 6 cm.," priblížili meteorológovia.Vo výške približne 1200 až 1800 metrov nad morom bolo podľa nich napríklad v piatok (6.12.) tak teplo, že teplota vzduchu dosiahla na Štrbskom a Skalnatom Plese okolo 10 stupňov Celzia. V rovnakom čase bolo v nižších nadmorských výškach, v kotlinách a v nížinách mrazivé počasie s hmlou alebo nízkou inverznou oblačnosťou a maximálna denná teplota vzduchu v týchto oblastiach nedosiahla v niektorých prípadoch ani -5 stupňov C. Napríklad v Lome nad Rimavicou bolo -6,5 stupňov C a v Telgárte -5,7 stupňov C.