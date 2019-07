Minulý týždeň vlaky zabili dvoch ľudí a ťažko zranili cyklistku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) - Za uplynulých sedem dní došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k trom zrážkam vlaku s človekom. Dve zrážky boli smrteľné. Dve z nich sa stali na železničných priecestiach v úsekoch Veľké Bielice – Veľké Uherce a Komárno st. 4 – Komárno, kde osobný vlak ťažko zranil cyklistku. Týmito nehodami vzniklo meškanie 14 vlakom osobnej dopravy. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.Minulý týždeň sa s vlakmi zrazili dve autá. Do osobného vlaku narazilo zboku auto na priecestí v železničnej stanici Skalica na Slovensku. Účastníci nehody neboli zranení. K druhej nehode došlo v úseku Rajec – Lietavská Lúčka, kde narazil vodič auta do osobného vlaku pri jazde cez priecestie. Zraneného vodiča odviezla záchranka do nemocnice a vplyvom nehody došlo tiež k poškodeniu rušňa.Okrem toho poškodil vodič pri prejazde cez priecestie závoru v úseku Čadca – Čierne pri Čadci. ŽSR opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov a cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy opatrne, a najmä sa presvedčili, či cezeň môžu bezpečne prejsť. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "" je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. Musí však dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí treba zavolať integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne varujú rušňovodiča.Ak vozidlo zastaví na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, treba spustené závory bez váhania preraziť, pretože o krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá väčšinou žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.Muža priviazaného okolo krku k stožiaru v koľajisku minulý týždeň ohlásil v železničnej stanici Šenkvice rušňovodič osobného vlaku. Muž bol zjavne pod vplyvom omamných látok. Ďalšie osoby pohybujúce sa v koľajisku polícia zaistila v úsekoch Skalité štátna hranica – Skalité, Prakovce – Gelnica, Kraľovany – Ľubochňa a v stanici Poprad-Tatry.Do kameňov naukladaných na hlave koľajnice narazil osobný vlak v úseku Podolínec – Spišská Belá. V úsekoch Piešťany – Veľké Kostoľany, Nové Mesto nad Váhom – Potvorice a Svit – Štrba ukradli rôzne súčasti trakčného vedenia.uviedol Lukáč. Skupina detí podľa neho hádzala kamene do prechádzajúceho vlaku v úseku Zohor – Malacky, pričom rozbila výplň okna na vozni. ŽSR apelujú na rodičov, aby svoje deti vystríhali pred situáciami, keď môže byť ohrozený ich život, a naučili ich, že železnica nie je miesto na hry.