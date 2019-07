Minulý týždeň zrazil vlak piatich samovrahov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v uplynulom týždni päť zrážok vlakov s civilnými osobami. Vo všetkých prípadoch išlo o samovražedné sklony. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.Hovorca poznamenal, že na železnici sa množia prípady osôb pohybujúcich sa v koľajisku so samovražednými sklonmi. ŽSR preto ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkouje vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.uviedol Lukáč. V Bratislave zistil rušňovodič odcudzenie 900 až 1000 litrov pohonných hmôt. V bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves rušňovodič zistil vlámanie sa do koľajového vozidla a odcudzenie vysielačky.