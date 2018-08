MINÚTA PO MINÚTE: Takto k nám 21. augusta prišla sovietska armáda

Na archívnej dokumentárnej snímke obyvatelia a tank na Štúrovej ulici a Námestí SNP v Bratislave 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych tankov do mesta. Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek

20. august 1968

21. august 1968

Zdroj: Ústav pre štúdium totalitných režimov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - V noci z 20. na 21. augusta 1968 vstúpili na územie Československa armády Sovietskeho zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Maďarska a Bulharska.- Anonym telefonicky informoval spravodajcu ČTK v Budapešti, že sa o polnoci začne vojenské obsadzovanie Československa spojencami. Už o 18.10 správu odovzdal vtedajší československý veľvyslanec do Prahy.- Sovietsky veľvyslanec v USA Anatolij Dobrynin navštívil amerického prezidenta Lyndona Johnsona a informoval ho o invázii armád piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa. Johnson nato zvolal mimoriadne zasadnutie Rady národnej bezpečnosti.- Na vojenskom letisku v Brne pristál sovietsky špeciál Antonov An-24 s dvadsiatkou civilistov v uniformách leteckej spoločnosti Aeroflot. V skutočnosti išlo o príslušníkov KGB.- Na letisko v Ruzyni priletel špeciál Il-14 z Ľvova. Vystúpilo z neho asi 25 civilistov, ktorí odišli do mesta.- Začalo sa zo vzduchu aj zo zeme masívne elektronické rušenie radarových signálov. Zaznamenali ho aj západné spravodajské služby.- Vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili hranice. Vpádu do Československa sa zúčastnilo 27 bojových divízií. Skupina A (sovietske a poľské jednotky) začala nástup z priestoru Legnice - Krakov (Poľsko). Skupina B (jednotky ZSSR a NDR) z Görlitzu, Zittau, Drážďan a Kliegenthalu (NDR). Skupina C (sovietske, maďarské a bulharské jednotky) z oblasti Györu (Maďarsko). Celkovo vstúpilo na územie Československa v prvom slede približne 160.000 vojakov a 4600 tankov. Postupne sa počet rozrástol na 750.000 (podľa niektorých zdrojov 500.000) vojakov s 800 lietadlami, 6300 tankmi a 2000 delami a raketami.– Minister národnej obrany Martin Dzúr hovoril telefonicky s ministrom obrany Sovietskeho zväzu maršalom Andrejom Grečkom, ktorý ho varoval pred ozbrojeným odporom.– Skupina sovietskych dôstojníkov sa dostavila do budovy generálneho štábu, kde sa snažila zabrániť akémukoľvek ozbrojenému odporu Československej ľudovej armády (ČSĽA).– O intervencii sa telefonicky dozvedel premiér Oldřich Černík, ktorý informácii neveril a žiadal, aby sa preverila. V tomto čase práve rokovalo politbyro ÚV KSČ, ktoré pripravovalo dokumenty na blížiaci sa XIV. zjazd KSČ. Preto sa na program s oneskorením dostala správa prosovietskej skupiny okolo Aloisa Indru a Vasiľa Biľaka, ktorá mala byť ideovým zdôvodnením pre vstup vojsk a mala získať súhlas členov predsedníctva ÚV KSČ so vstupom vojsk.– Generál Dzúr sa vrátil na ministerstvo obrany a telefonicky oznámil premiérovi Černíkovi, že vojská Varšavskej zmluvy obsadzujú Československo.- Veľvyslanec ZSSR Červonenko oznámil osobne prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi, že na žiadosť straníckych a štátnych predstaviteľov prekročili vojská hranice Československa. Zámienkou pre inváziu však bol pozývací list, ktorý podpísali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasiľ Biľak a ktorý odovzdali Sovietom počas predchádzajúcich rokovaní.- Černík prerušil zasadanie politbyra ÚV KSČ správou, že cudzie vojská obsadzujú ČSSR.– Rakúsko uzavrelo hranice s Československom a Maďarskom.- Letisko v Ruzyni bolo uzavreté.– Generál Martin Dzúr vydal rozkaz, aby všetky vojská ostali v kasárňach, nepoužívali v žiadnom prípade zbrane a poskytli sovietskym vojakom na československom území všestrannú pomoc.- Československý rozhlas vysielal upozornenie, aby poslucháči nevypínali prijímače, zobudili susedov a vyčkali na ďalšie dôležité informácie.- Text vyhlásenia vedenia strany: "Všetkému ľudu Československej socialistickej republiky," telefonoval tajomník ÚV KSČ Zdeněk Mlynář do rozhlasu, aby sa mohol odvysielať do druhej hodiny v noci. Text vyhlásenia zaznel niekoľkokrát.– Začala sa letecká výsadková operácia na letisku v Ruzyni. S minútovými intervalmi pristávali dopravné lietadlá s vojakmi elitnej sovietskej 7. gardovej výsadkovej divízie.– Skončilo sa zasadnutie PÚV KSČ.- V budove predsedníctva vlády bol internovaný sovietskymi výsadkármi premiér Oldřich Černík.– Sovietske vojenské a transportné lietadlá pristávali na letiskách v celej krajine.– Zatkli najvyšších predstaviteľov komunistickej strany a vlády na čele s Alexandrom Dubčekom.- Zlou češtinou začala vysielať stanica Vltava, ktorá obhajovala inváziu.- Rozhlas odvysielal osobný odkaz Dubčeka pracujúcim s prosbou, aby nastúpili do práce na svojich pracoviskách.- Na príkaz plukovníka Viliama Šalgoviča bol strážený aj predseda Českej národnej rady Čestmír Císař, neskôr ho však prepustili.- Do kancelárie Dubčeka vstúpili sovietski dôstojníci a príslušníci ŠtB. Dubčekovi, Kriegelovi, Smrkovskému a Špačkovi oznámili, že sú zatknutí v mene revolučného tribunálu vedeného Aloisom Indrom.- Dubčeka, Smrkovského a Kriegela odviezli v dvoch obrnených transportéroch na ruzyňské letisko.- Oldřicha Černíka takisto odviezli z budovy vlády na letisko.– Prezident Ludvík Svoboda prijal členov vlády. Žiadali prepustenie premiéra Černíka a zotrvanie celej vlády vo funkcii. Svoboda sľúbil, že bude rokovať o prepustení internovaných predstaviteľov a že bez legálnej vlády neurobí žiadne rozhodnutia.- Prezident Svoboda predniesol v rozhlase prejav, v ktorom uviedol, aké úsilie počas dňa vyvíjal.Rozhlas odvysielal občanom výzvu o zákaze vychádzania od 22.00 do 05.00 h.