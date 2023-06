Míny, ktoré spláchla voda zo zničenej Kachovky, sa môžu dostať až na pláže Čierneho mora, upozorňuje OSN

Míny zrejme budú rozptýlené

Takmer biblická katastrofa

21.6.2023 (SITA.sk) - Míny, ktoré sa uvoľnili v dôsledku zničenia Kachovskej priehrady, by mohli skončiť na plážach okolo Čierneho mora.V stredu na to upozornil šéf programu Organizácie Spojených národov (OSN) , ktorý sa venuje mínam. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Neprekvapilo by ma, keby som videl, že sa tie míny buď dostali až k moru, alebo sa tam dostanú v nasledujúcich mesiacoch, keďže voda naďalej tečie a tie míny tam presunie,“ vyjadril sa Paul Heslop z oddelenia pre boj proti mínam Rozvojového programu OSN na Ukrajine.„Žiaľ, mohli by sme byť svedkami toho, že sa protipechotné tlakové míny vyplavia na pláže okolo Čierneho mora,“ povedal ďalej na tlačovej konferencii v Ženeve.Takzvané „motýľové míny“, ktoré sú malé, vzduchotesné a plastové, sú podľa Heslopa naplnené tekutými výbušninami a dokážu plávať na vode.Je si preto podľa vlastných slov istý, že tieto míny budú „rozptýlené na rôznych miestach“. Iné, ťažšie výbušniny, ako napríklad protitankové míny, sa nedokážu presunúť tak ďaleko.„Samozrejme, že 10-kilogramová protitanková mína sa nedostane na rovnakú vzdialenosť ako 50 až 60-gramová protipechotná mína,“ poznamenal a dodal, že „áno, bude kontaminácia. Niečo bude v mori, niečo v riekach. Ako sa s tým vysporiadame? To je ďalší problém, ktorý treba pridať na zoznam toho, čo treba vyriešiť“.Zničenie Kachovskej priehrady bolo podľa Heslopa „takmer biblickou katastrofou - a to ešte pred tým, ako do toho započítate míny“.Vedia pritom podľa neho, že na južnom brehu vo veľkom rozsahu používali míny, zrejme, aby zabránili útoku cez rieku.„Môžem len vyvodiť záver, že množstvo výbušných zariadení, či už nevybuchnutú muníciu alebo míny a protipechotné míny, spláchlo do rieky,“ dodal.