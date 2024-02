Miro Jaroš a sexi Tarzan spojili ruky pre dobrú vec

Ako si zrodila myšlienka na pesničku?

Dvaja Tarzani na nakrúcaní

20.2.2024 (SITA.sk) - Audiovizuálnej podoby sa dočkala ďalšia skladba z čerstvého štúdiového albumu Disko, ktorý Miro Jaroš vydal na sklonku minulého roka. Pesnička Tarzan zavedie deti do džungle, kde spoznajú zvieratá a naučia sa milovať prírodu.Pieseň má autorsky na svedomí samotný spevák, ktorý pesničku otextoval i zložil, po hudobnej stránke mu však sekundoval Randy Gnepa, s ktorým Miro pravidelne spolupracuje."Už dlhšie som chcel napísať pesničku o ochrane prírody. Zamýšľal som sa aj nad klimatickými zmenami, na našej planéte. Tak nejako sa zrodila myšlienka na pesničku Tarzan," predstavuje Miro posolstvo, ktoré v sebe skladba ukrýva."Tarzan vyrastal v džungli medzi zvieratami, obklopený prírodou, je to jeho domov, ktorý si chráni. Deti cez pesničku motivujem, aby tiež boli ako on. Mysleli na prírodu a vážili si ju. Zároveň sa spolu učíme, čo všetko sa v džungli nachádza, aké zvieratá tam žijú," vysvetľuje spevák podrobnejšie význam pesničky.Miro so svojou družinou vdýchol piesni život v prešovskom Basem3nt Studiu. Pesnička, ktorá osloví nie len deti, ale aj rodičov, vďaka samplom a melódiám z 90-tych rokov, pripraví poslucháčom výlet do minulosti. "Pozornému poslucháčovi určite neujde spojitosť s interpretmi ako sú Dr. Alban, Captain Jack, DJ Bobo či speváčka Sandra," približuje spevák.Videoklip sa nakrúcal v januári, vo veľkom ateliéri, v ktorom si spevák nechal postaviť džungľu. "Aby to vyzeralo, že putujeme pralesom, v obmedzenom priestore sme každú chvíľu prestavovali scénu," spomína Miro Jaroš na náročný natáčací deň, ktorý prebiehal pod taktovkou Pierra Lexis. Choreografiu mal pod palcom Noro Grofčík, ktorý oslovil ďalších tanečníkov. "Už keď som pesničku písal, mal som v hlave jednoduchý tanec domorodcov, ktorý som nahral na video a poslal som ho Norovi. Prekvapilo ma, keď povedal, že sa to dá použiť a tým pádom to bola pre mňa choreografia, ktorú som sa rýchlo naučil," priznáva spevák, že i on sám má časť choreografie na svedomí."Tarzanov sme mali na nakrúcaní dvoch. Malého Tarzana stvárnil Benjamín Loškár a druhého, dospelého, Michal Barbier, ktorý dokáže robiť náročné akrobatické kúsky a ktorého kamaráti právom volajú Tarzan," predstavuje Miro hlavné hviezdy videa. Styling mala na starosti Michaela Mokrá, o vizáž sa postarali Ľubica Krajňáková a Marta Gejdošová.Pesnička Tarzan je, v poradí už šiestou pesničkou z albumu Disko, ku ktorej bol natočený videoklip. "Určite nebol posledný!" sľubuje Miro, ktorý sa momentálne s kapelou pripravuje na hrania po celom Slovensku. "Neuveríte, ale začali sme už pripravovať aj amfikové, letné turné. Mám jasnú predstavu a fanúšikovia sa určite majú na čo tešiť. Bude to najväčšia disko párty pre celé rodiny, plná prekvapení," odkazuje obľúbený spevák na záver.