Miro Šmajda zverejnil videoklip k singlu o YouTuberoch, moderných idoloch dnešnej mládeže

BRATISLAVA 2. októbra – Slovenský spevák a hudobník Miro Šmajda zverejnil v pondelok večer videoklip k novému singlu Youtuberi.K napísaniu pesničky ho podľa vlastných slov inšpirovala návšteva u známych, ktorí majú dvoch synov. „Počas mojej návštevy obaja chlapci sedeli nad tabletom a nevnímali svet. Riešili nejakú hru, ktorú tam hrali youtuberi,“ prezradil Šmajda.

Idoly na sociálnych sieťach

Klip ako svet bez internetu

„Je smutné, že deti vidia svoje idoly v ľuďoch, ktorí nič nedokázali, len šaškujú na sociálnych sieťach, ktoré keby sme im vypli, ostanú nikým, budú z nich nuly. Naše detské idoly museli niečo v živote dokázať – mať vzdelanie, kus ťažkej práce za sebou, aby presvedčili, že si zaslúžia náš obdiv, a tým aj nás. A je jedno či to boli herci, speváci, športovci... Dnes z piatich opýtaných deciek štyria chcú byť youtuberi a nie lekári, športovci, umelci a podobne,“ uviedol rozhorčene spevák, ktorý hudbu aj text vymyslel celkom sám. „Táto vec sa ma dosť dotýka, ale nechcem to hejtovať, radšej upozorním songom,“ podotkol.Podľa sympatického Košičana ide totiž o tému, ktorej sa oplatí venovať. „Rodičia dnes väčšinu dňa nie sú doma, musia pracovať, mamy potom idú nakupovať, prídu domov podvečer, a ten YouTube je, žiaľ, doma vždy a deti, ktoré nemajú spoločnosť, sa k nemu utiekajú,“ podčiarkol spevák, ktorý v súčasnosti účinkuje aj v šou Tvoja tvár znie povedome televízie Markíza.Ako zároveň priznal, skladbou by chcel ľudí vyprovokovať k diskusii. „Špeciálne chcem k debate vyburcovať rodičov, aby sa zamysleli, že dieťa sa nudí, zapne youtubera a hľadá návod, čo má robiť a ako žiť,“ priblížil interpret, ktorý si napokon sám vymyslel a režíroval aj videoklip.„Bolo to najťažšie nakrúcanie v mojom živote. Do klipu som totiž obsadil sedem detí a poviem vám, udržať ich pozornosť a naviesť ich k tomu, čo od nich chcem, vyžadovalo dávku trpezlivosti, diplomacie a mnoho iného,“ zaspomínal si spevák s úsmevom.„V nakrúcaní som si od svojej cesty po Maroku našiel novú dimenziu. Samozrejme, nebudem sa v budúcnosti brániť ani práci s inou produkciou, ale toto bola výzva. Chcel som si to natočiť sám so svojím tímom a zobraziť tam všetky svoje pocity,“ dodal Šmajda, ktorý v klipe prináša obraz krásneho detstva bez internetu a youtuberov, aké prežil aj on sám.Agentúru SITA informovala Anna Olvecká z VI-AN Media Art Promo Agency.