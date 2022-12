Miroslav Kollár podržaním vlády poprie všetko, čo spoločne s SaS kritizovali. Sulík to vníma ako ďalšiu politickú hru

Kollár poprie všetko, čo kritizoval

Dzurinda chce Spolu v projekte

Slovensko má len dve možnosti

10.12.2022 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vníma postoj predsedu strany Spolu - občianska demokracia a poslanca NR SR Miroslava Kollára , ktorý dnes oznámil, že nevysloví vláde nedôveru, ako ďalšiu politickú hru, z ktorej sú už občania Slovenska znechutení. Podľa strany SaS si Miroslav Kollár vezme na plecia zodpovednosť za všetky ďalšie prešľapy tejto vlády.„Miroslav Kollár na sneme strany Spolu hovoril, že prichádza k ohrozeniu demokracie, silnie extrémizmus či populizmus. Tieto slová sú presné, avšak líder Spolu zabudol pomenovať, čo je ich príčinou - a to súčasná vláda,“ uvádza predseda liberálov Richard Sulík . Jeho stanovisko poskytol hovorca SaS Ondrej Šprlák Ako Sulík ďalej uvádza, práve vďaka vládnutiu Igora Matoviča (OĽaNO) s Borisom Kollárom (Sme rodina) a prizerajúcemu sa premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) rastie sila predsedu Smeru-SD Roberta Fica a extrémistov. „Týmto krokom Miroslav Kollár poprie všetko, čo na tejto chaotickej vláde spolu s nami kritizoval,“ doplnil Sulík.Exminister školstva a podpredseda liberálov Branislav Gröhling rozumie motívu expremiéra Mikuláša Dzurindu , pretože „potrebuje získať čas pre svoj projekt a predčasné voľby mu nevyhovujú“. Nerozumieme však Miroslavovi Kollárovi, pretože to bol práve on, ktorý ako prvý opustil koalíciu pre štýl vládnutia Igora Matoviča.„Teraz tú istú vládu podrží. Táto vláda teda s najväčšou pravdepodobnosťou dovládne až do riadneho termínu volieb bez toho, aby prišlo k nejakej zmene, po ktorej volá väčšina občanov Slovenska,“ doplnil Gröhling.Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda avizuje, že v projekte, ktorý vytvára, má strana Spolu - občianska demokracia miesto. Uviedol to na sneme tejto politickej strany.„Strana Spolu môže zohrať významnú úlohu v úsilí zbaviť občanov Slovenska úzkosti z toho, že sme odkázaní či odsúdení na budúcu vládu, ktorú bude tvoriť Smer A, Smer B, hnedí či populisti," povedal. Dzurinda si myslí, že budúca vláda nebude možná na pôdoryse strán, ktoré ju utvárali po posledných voľbách. Ako uviedol, liberálne a konzervatívne sily sa musia vzchopiť.Ak chceme udržať liberálnu demokraciu, slobodu a právny štát, jestvujú podľa Dzurindu len dve možnosti, a to rezignácia, alebo vzchopenie sa. Bývalý premiér je toho názoru, že najprv treba konať na politickej úrovni a vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre štát, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske zoskupenie, ktoré bude riešiť reálne problémy Slovenska.