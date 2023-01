Miroslav Kollár víta dohodu o predčasných voľbách a podporí návrh na podmienenie zmeny volebného systému 90-timi hlasmi

Premrhanie antificovského mandátu

Chcú sa sustrediť na programovú ponuku

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Miroslav Kollár Spolu – občianska demokracia ) je pripravený podporiť v parlamente návrh, podľa ktorého bude na zmenu volebného systému potrebných 90 hlasov poslancov, teda ústavná väčšina. Uviedol to na sociálnej sieti.„Videli sme, čo sa stalo v niektorých krajinách, kde sa k moci dostali autokrati a populisti. Musíme brániť demokraciu dobudovaním nášho systému bŕzd a protiváh,“ skonštatoval Kollár.Podľa jeho slov by bolo veľmi nerozumné nechať Smeru-SD voľné ruky na zmeny volebného systému tak, aby sa zabetónoval pri moci ako napríklad Viktor Orbán v Maďarsku. Zároveň však podotkol, že vládna koalícia trestuhodne premrhala svoj antificovský mandát z volieb 2020 a dnes musí riešiť poistky na ochranu demokracie, pretože reálne hrozí Ficov návrat.Kollár zároveň víta dohodu bývalých strán vládnej koalície o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa majú konať 30. septembra 2023.„Od začiatku vládnej krízy som hovoril, že východiskom je politická dohoda na jesennom termíne predčasných volieb a na pokojnom spôsobe dovládnutia. Sme radi, že lídri strán bývalej vládnej koalície konečne pochopili situáciu a dohodli sa na potrebnej zmene Ústavy SR aj na termíne konania predčasných volieb,“ skonštatoval.V strane Spolu – občianska demokracia sa teraz chcú sústrediť na to, aby stredopravý volič dostal pred voľbami takú personálnu a programovú ponuku, ktorá ho bude mobilizovať prísť k voľbám, aby neprepadli státisíce hlasov demokratických voličov, ako to bolo vo voľbách v roku 2020.