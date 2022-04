Miroslav Kollár zo Spolu je naklonený spolupráci s PS, za prioritu považuje komunálne a regionálne voľby

Šimečka je politik mladej generácie

Prioritou sú komunálne voľby

Demokraticky orientované krídlo

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslav Kollár je zvedavý, ako sa hnutie Progresívne Slovensko (PS) po výmene predsedníčky politicky zadefinuje. Ako uviedol pre agentúru SITA, PS je pre stranu Spolu prvou voľbou pre spoluprácu.Progresívne Slovensko tento týždeň oznámilo, že jediným kandidátom na funkciu predsedu hnutia bude na májovom sneme podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka . Súčasná predsedníčka PS Irena Bihariová sa bude uchádzať o post podpredsedníčky hnutia.„Progresívne Slovensko sa počas predsedníctva Ireny Bihariovej prezentovalo ako ľavicová intervencionalistická strana, čo sme plne rešpektovali, ale nebolo to v súlade s ekonomickými postojmi strany Spolu. Budeme pozorne sledovať ďalší vývoj v PS a uvidíme, kam ho povedie jeho nový líder Michal Šimečka, ktorého vnímam ako výrazného politika mladej generácie s dôležitým európskym presahom," konštatoval Kollár.Zdôraznil, že Spolu a PS majú spoločnú skúsenosť s predvolebnou spoluprácou s úspešným aj menej úspešným koncom.V predvolebnej koalícii sa im podarilo uspieť vo voľbách do Európskeho parlamentu z roku 2019. Naopak, v parlamentných voľbách 2020 ostali tesne pred bránami Národnej rady SR , keďže získali 6,96 percenta hlasov voličov. Vo forme predvolebnej koalície pritom potrebovali dosiahnuť výsledok minimálne na úrovni siedmich percent.„Vnímame, že v nasledujúcich parlamentných voľbách sa bude opäť raz rozhodovať o budúcom civilizačnom ukotvení Slovenska a sme pripravení byť zodpovední. To znamená nedopustiť, aby prepadol čo i len jeden demokratický hlas. Dnes sa však plne sústreďujeme na jesenné komunálne a regionálne voľby, kde sme vytvorili koalíciu štyroch stredopravých strán – Spolu, ODS, Šanca a Demokratická strana," ozrejmil líder Spolu. Rozhodnutia o konkrétnej podobe spolupráce do parlamentných volieb urobia podľa jeho slov po jesenných voľbách.Tlačové oddelenie strany Dobrá voľba a Umiernení v tejto súvislosti agentúre SITA priblížilo, že cieľom strany je prispieť po voľbách k vytvoreniu „demokraticky a proeuroatlanticky orientovanej vlády bez Matoviča aj Fica, ktorá bude presadzovať politiku výsledkov, a nie sľubov".K tomu bude podľa strany nevyhnutná spolupráca s ostatnými relevantnými politickými stranami, o ktorých však rozhodnú občania vo voľbách.Dôvod komentovať vnútropolitický vývoj inej politickej strany zasa nevidí Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), a to zvlášť v čase, keď procesy nie sú podľa hnutia uzavreté.„KDH sa dnes sústredí na vlastnú prácu a prípravu na nadchádzajúce spojené komunálne a regionálne voľby. Pre tieto spojené voľby platí, že skladba kandidátok a spolupráce sú v rukách miestnych štruktúr KDH v zmysle platných stanov hnutia," doplnila pre agentúru SITA hovorkyňa KDH Lenka Halamová.