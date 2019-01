Miroslav Lajčák diskutoval v Davose o budúcnosti Európy

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Davos 23. januára (TASR) - O budúcnosti Európy diskutoval v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák v rámci programu 49. výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.Ako TASR informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), Lajčák sa najprv zúčastnil na panelovej diskusii s názvom Keď globálny poriadok zlyháva. Účastníci prezentovali svoje postoje týkajúce sa prepojenia politiky so systémom ekonomického riadenia a načrtli integrovaný obraz súčasnej ekonomickej teórie a politického rozhodovania.Šéf slovenskej diplomacie si v rámci panelu Rusko a svet vymenil so spolubesedujúcimi názory na postavenie Ruskej federácie pri riešení celého radu regionálnych a globálnych problémov. Predmetom diskusie boli aj vzťahy Moskvy s EÚ a USA.Panelová diskusia Geopolitický výhľad bola zas venovaná súčasným mocenským vzťahom, ktoré sú definované strategickou súťažou v oblastiach od pokročilých technológií až po rozvoj infraštruktúry. Jej účastníci hovorili o možných faktoroch, ktoré ovplyvnia svetovú ekonomiku a priemysel v tomto roku.Jedným z kľúčových podujatí v rámci fóra bol panel Nový manifest pre Európu, na ktorom minister Lajčák vystúpil ako panelista. Minister zdôraznil, že je nevyhnutné si zadefinovať, akú Európu vlastne chceme.uviedol šéf slovenskej diplomacie.Zároveň pripomenul, že členské štáty Európskej únie sa snažili vybudovať toto spoločenstvo na princípe štyroch slobôd, avšak viaceré z nich dnes zlyhávajú.dodal slovenský minister a zároveň načrtol víziu, akým smerom by sa mala Európa uberať.Svoj prvý pracovný deň v Davose zavŕši Miroslav Lajčák pracovnou večerou s názvom Preberá Európa vedenie?, ktorá tematicky nadviaže na predchádzajúcu diskusiu. Jej účastníci chcú hovoriť o potrebe návratu k základným európskym hodnotám liberálnej demokracie, multilateralizmu a ľudských práv v čase, keď Európa bojuje predovšetkým sama so sebou riešiac migráciu či brexit.