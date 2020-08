Miroslav Šatan má na zväze nových spolupracovníkov, chce viac spojiť hokejové hnutie

Musia ísť príkladom

Spoločná vízia do budúcnosti

Novým generálnym sekretárom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stal Ivan Pulkert, ktorý nahradil na tomto poste Miroslava Valíčka. Ten sa vzdal funkcie v júni. Hokejový zväz tiež zriadil aj novú pozíciu výkonného riaditeľa a ním sa stal Peter Kruľ."Ak chceme, aby v budúcnosti slovenský hokej fungoval lepšie, musíme začať od seba a ísť príkladom. Verím, že s pomocou týchto dvoch odborníkov budeme fungovať lepšie, zároveň sa nám podarí zlepšiť komunikáciu voči klubom a ešte viac spojiť hokejové hnutie," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan podľa zväzového webu."Hokej som niekoľko rokov hrával. Je mojou srdcovou záležitosťou, preto som prijal ponuku zväzu a rád by som svoje skúsenosti preniesol do tohto prostredia. Prichádzam s víziou spájania hokejového hnutia. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí budovať hnutie na úrovni infraštruktúry, počtu hokejistov, zlepšovania hokejového prostredia, výchovy mládeže a podobne," povedal po nástupe nový generálny sekretár Pulkert.Cieľom Kruľa je v SZĽH uplatniť skúsenosti, ktoré nadobudol pri transformácii firiem po celom svete. "Nechcem slovom transformácia strašiť. Iba zjednotením plánovania, spolupráce a fungovania všetkých oddelení na zväze dosiahneme to, aby sme všetci išli za spoločnou víziou do budúcnosti," ozrejmil nový výkonný riaditeľ.