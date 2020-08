Miroslav Stoch je blízko k návratu do Slavie Praha, s PAOK Solún sa dohodol na ukončení zmluvy

V Solúne mal platnú zmluvu

Príchod bez kompenzácie

19.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový krídelník Miroslav Stoch je o krok bližšie k návratu do Slavie Praha . Už v úvode augusta český web isport.blesk.cz informoval o záujme "zošívaných" o 30-ročného Stocha, v tom čase ešte hráča gréckeho klubu PAOK Solún . Po novom však už rodák z Nitry nemá zamestnávateľa, takže prípadnému návratu do Prahy mu už nič nestojí v ceste.Miroslav Stoch sa s vedením PAOK-u dohodol na ukončení spolupráce napriek tomu, že v klube mal stále platnú zmluvu. Informáciu priniesol oficiálny klubový web. V jarnej časti uplynulej sezóny zasiahol slovenský krídelník iba do ôsmich zápasov PAOK-u v najvyššej gréckej súťaži a v jednom odohral najviac 85 minút.Ďalšie dva štarty pridal v národnom pohári, ale sieť nerozvlnil ani raz. Stoch do Grécka odišiel z tímu úradujúceho šampióna Slavia Praha presne pred rokom po zisku majstrovského titulu v Česku.Vedenie Slavie už skôr zisťovalo možnosti Stochovho návratu a dozvedelo sa o jeho možnom príchode bez akejkoľvek kompenzácie. "Odstupné nula, aj keď mu v Solúne ešte rok plynie zmluva. Plat má približne rovnaký ako v Slavii v čase svojho odchodu. Špekulovalo sa o 80 - 90 000 eurách mesačne," napísal web isport.blesk.cz v úvode augusta.Miroslav Stoch, ktorý hral v minulosti aj za FC Chelsea alebo holandský tím Twente Enschede, v úvode augusta potvrdil, že sa sa nakazil koronavírusom. Informoval však, že nemá symptómy ochorenia COVID-19.