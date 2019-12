Misia EÚ na Malte spochybnila dôveryhodnosť tamojšej vlády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 3. decembra (TASR) - Vedúca delegácie Európskej únie na Malte, holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová, absolvovala v utorok stretnutie s maltským premiérom Josephom Muscatom a vyjadrila po ňom pochybnosti o dôveryhodnosti vlády. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Keď zákonodarkyňa Európskeho parlamentu Veldová vyšla zo sídla premiéra Muscata, pred budovou stáli protestujúci ľudia a skandovali heslá. Veldová počas toho vyhlásila:Delegácia EÚ začala misiu v členskej krajine Únie na malom ostrove v Stredozemnom mori po tom, čo vyšetrovanie vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej naznačilo aj podiel vedúceho kancelárie premiéra, Keitha Schembriho, na tomto prípade. Schembri z funkcie následne odstúpil, ale akúkoľvek účasť na vražde odmietol.Polícia zatkla popredného maltského podnikateľa Yorgena Fenecha ako podozrivého objednávateľa vraždy novinárky Caruanovej-Galiziovej, ktorú v októbri 2017 zabila bomba nastražená v jej aute.Schembriho dal do súvislosti s vraždou práve Fenech.Novinárka písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola tiež ostrou kritičkou maltskej vlády.V súvislosti s prípadom sa očakáva takisto rezignácia maltského premiéra Muscata, ktorý čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda k vyšetrovaniu vraždy pristupuje.