Misia EÚ pri Tel Avive bola terčom vandalského útoku

Tel Aviv 16. septembra (TASR) - Známa izraelská pravicová aktivistka dostala na dva týždne zákaz priblížiť sa k sídlu veľvyslanectva EÚ v Izraeli po tom, ako v nedeľu večer na steny v jeho vstupných priestoroch červenou farbou nastriekala nápisy kritizujúce politiku EÚ.Ako informovala agentúra DPA, Šefi Fazová sa po čine sama prihlásila na polícii. Na akcii sa zúčastnila aj jej matka Mejrav.Na steny budovy v lokalite Ramat Gan pri Tel Avive, kde sídli zastúpenie EÚ v Izraeli, dvojica žien nasprejovala nápis "Nemecké peniaze zabíjajú Židov" či "EÚ, zmizni!"Na videozázname, ktorý nasnímala počas svojho vandalského činu a ktorý zverejnili médiá v Izraeli, Fazová vyzýva EÚ, aby sahovorí na videozázname Fazovej matka. Jej dcéra Šir prišla o život v roku 2017, keď vodič nákladného auta zámerne vrazil do skupiny chodcov vo východnom Jeruzaleme.Izrael v minulosti obvinil EÚ z financovania organizácií, ktoré majú spojenie s terorizmom.Podľa agentúry DPA Fazová pred novinármi vyhlásila, že polícia ju prepustila na kauciu. Polícia to zatiaľ nepotvrdila, ale v nedeľu večer informovala, že celá záležitosť je v štádiu vyšetrovania.Podľa denníka The Times of Israel v čase vandalského útoku v budove zastúpenia EÚ nikto nebol, keďže v nedeľu tento úrad nepracuje.Hovorca misie EÚ v Izraeli vyhlásil, že. Dodal, že zastúpenie EÚ je v kontakte s izraelskou políciou a ministerstvom zahraničných vecí, aby zaistilo vykonanie potrebných krokov súvisiacich s vyšetrovaním a prijatie primeraných bezpečnostných opatrení.Hovorkyňa EÚ Maja Kocijančičová medzičasom na sociálnej sieti Twitter napísala, že incident jea že očakáva jeho rýchle vyšetrenie a potrestanie vinníkov.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac vyjadril v súvislosti s vandalským činoma rozhodne odsúdil, ktorého terčom bola budova misie EÚ v Izraeli.