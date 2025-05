Misia europoslancov na Slovensku je podľa Šutaja Eštoka trestná výprava, Ondruša odmietli vziať do delegácie – VIDEO

Čerešnička na torte

Ondruša nevzali do delegácie

Členom delegácie je len Wiezik

26.5.2025 (SITA.sk) - Misia europoslancov na Slovensku je trestná výprava, politicky motivovaná za účelom škodiť Slovensku. Povedal to predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na to, že na Slovensko dnes pricestovala delegácia výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu, aby preverila podozrenia zo zneužívania eurofondov.Tie súvisia aj s medializovanými prípadmi, keď peniaze z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) smerovali na výstavbu haciend osobami, ktoré sú spriaznené s predošlou Ficovou vládou. Delegácia sa chce však pýtať aj na zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.Opozícia podľa šéfa Hlasu urobí všetko pre to, aby Slovensko vykreslila ako čiernu dieru na mape Európy. Šutaj Eštok na tlačovej besede zároveň kritizoval, že členovia delegácie sa ako s prvými stretnú s novinármi a s „opozičnými mimovládkami“.„Čerešničkou na torte je večerné stretnutie s bývalým šéfom špeciálnej prokuratúry Danielom Lipšicom ,“ povedal minister vnútra a líder Hlasu.Dodal, že nápad na túto bruselskú misiu vznikol vo chvíli, „keď sa po takmer ročnom spochybňovaní našej trestnoprávnej reformy podarilo Petrovi Kmecovi v Bruseli obhájiť vysokú úroveň právneho štátu a ochrany európskych financií na Slovensku“.Poukázal tiež na to, že napriek tomu, že europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš prejavil záujem byť súčasťou tejto delegácie, nebolo mu to umožnené. Odpoveď bola, že účasť je len pre členov výboru. Ondruš je presvedčený, že keby to tak bolo určené už na začiatku, pozvánku by nikdy nedostal.Z toho usudzuje, že pôvodne s takýmto vyraďovacím kritériom nepočítali a bola to reakcia na to, že sa prihlásil. „Ešte som sa pokúsil byť sprevádzajúcim členom delegácie, čo je niečo ako pozorovateľ. Vedenie výboru pre kontrolu rozpočtu odmietlo moju účasť aj v takejto absolútne obmedzenej forme,“ poukázal europoslanec.Dodal, že mu tiež písomne oznámili, že všetky stretnutia budú za zatvorenými dverami a len pre členov delegácie. Misia za 35-tisíc eur je podľa Ondruša netransparentná a nedajú sa o nej nájsť žiadne informácie na webe Európskeho parlamentu.Zo slovenských europoslancov je členom delegácie len Michal Wiezik z Progresívneho Slovenska. Ten vysvetlil, že pozvánku dostali všetky frakcie v europarlamente, pričom Ondruš v žiadnej nie je.Delegácia na čele s českým europoslancom Tomášom Zdechovským sa počas troch dní stretne so zástupcami orgánov štátnej správy vrátane Ministerstva spravodlivosti SR či Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , ale aj s poslancami a poslankyňami Národnej rady SR, predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu Generálnej prokuratúry , Pôdohospodárskej platobnej agentúry či splnomocnencom vlády pre rómske komunity.Ondruš upozornil na to, že dnes sa začína aj iná misia Európskeho parlamentu. Na Slovensko prichádza delegácia výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku.„Prihlásil som sa aj do tejto misie a bez problémov ma akceptovali. Nemali vôbec žiadny problém, že nie som vo frakcii a že nie som členom tohto výboru,“ dodal Ondruš. Podľa neho je to preto, že cieľom tejto misie nie je to, ako Slovensko odpíliť od prístupu k európskym fondom.