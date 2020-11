Misia trénera Weissa staršieho v Gruzínsku skončila ešte pred posledným zápasom jeho tímu

Dve prehry po sebe

Vyrovnaná bilancia





Bratislavský rodák Vladimír Weiss starší bol ešte ako hráč reprezentantom Československa aj Slovenska.



Ako tréner začínal v bratislavskej Petržalke a doviedol ju až do skupinovej časti Ligy majstrov v sezóne 2005/2006.



Reprezentáciu Slovenska mal pod palcom v rokoch 2008 až 2012, súčasťou tohto obdobia bol aj historický postup tímu SR na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike, kde sa Slováci na úkor Talianov dostali do osemfinále.



V roku 2012 Weiss odišiel do Kazachstanu a trénoval Kajrat Almaty, od roku 2016 bol koučom reprezentácie Gruzínska.



Na Slovensku okrem Petržalky viedol aj Slovan Bratislava, v Rusku bol koučom Saturnu Moskovská oblasť.





17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší už nepovedie výber Gruzínska v stredajšom súboji Ligy národov 2020/2021 doma proti tímu Estónska.Päťdesiatšesťročný odborník sa totiž dohodol s predstaviteľmi Gruzínskeho futbalového zväzu na ukončení spolupráce.Vladimír Weiss mal mať pod palcom reprezentáciu Gruzínska už len v spomenutom stredajšom súboji, keďže už skôr avizoval svoj odchod od národného výberu.Ten viedol od roku 2016. Gruzínci minulý týždeň neuspeli vo finále baráže o postup na ME a prehrali doma so Severným Macedónskom 0:1, počas víkendu v LN nestačili na vlastnom štadióne na Arménov (1:2) a prišli o možnosť postúpiť do B-divízie."Po nedeľňajšom súboji proti Arménom sme viedli dlhú debatu s Vladimírom Weissom a zhodli sme sa, že už v zápase proti Estónsku nebude sedieť na lavičke. Chcel by som sa mu poďakovať za päťročnú spoluprácu, pod jeho vedením sme bojovali o Euro. Ďakujeme mu za jeho služby," informoval na zväzovom webe jeho viceprezident Alexander Iašvili.Spolu s Weissom pri tíme skončili aj jeho asistenti Boris Kitka, Jozef Kontír a kondičný kouč Roman Švantner. Weiss tím Gruzínska priviedol aj k postupu z D-divízie Ligy národov 2018/2019.V stredu povedie výber Gruzínska kouč reprezentácie do 19 rokov Ramaz Svanadze. Gruzínci tiež avizovali hľadanie nového kormidelníka k seniorskej reprezentácii.Vladimír Weiss starší mal po palcom reprezentáciu Gruzínska od marca 2016, viedol ju v 47 dueloch. Počas takmer piatich rokov mal bilanciu 16 víťazstiev, 15 remíz a 16 prehier.