Miškovec má staronového trénera, Rodmanov náhradník viedol aj slovenskú reprezentáciu

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Glen Hanlon je späť v maďarskom klube DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorý pôsobí v slovenskej Tipsport lige. Šesťdesiatdvaročný Kanaďan viedol mužstvo v ročníku 2018/2019, pred aktuálnou sezónou ho nahradil Slovinec Marcel Rodman. V maďarskom klube však pristúpili k trénerskej výmene, pretože Jegesmedvék prehral šesť z ostatných siedmich ligových zápasov a v tabuľke mu patrí ôsma priečka.Miškovec v minulej sezóne ako nováčik súťaže postúpil do predkola play-off, v ktorom vypadol s iným maďarským tímom MAC Budapešť. A to stálo Hanlona miesto."Som veľmi rád, že som späť na lavičke družstva. Ak by po skončení predchádzajúcej sezóny rozhodovali iba profesionálne aspekty, bol by som kouč naďalej. Ja som sa však rozhodol pre odchod domov, kde ma v tom čase potrebovali. Teraz však prišiel čas na návrat. V minulej sezóne sa nám v základnej časti darilo, hráči sa viditeľne zlepšovali. V tomto ročníku som tiež sledoval výkony chlapcov. Cítim sa motivovaný a myslím si, že hru tímu môžeme posunúť na vyššiu úroveň. Viem, že fanúšikovia stoja za mužstvom počas celej sezóny," poznamenal Hanlon pre oficiálny klubový web.Rodák z mesta Brandon v kanadskej Manitobe bol trénerom slovenskej reprezentácie na MS v rokoch 2010 a 2011. V Európe tiež viedol národné tímy Bieloruska a Švajčiarska. Na klubovej úrovni pôsobil v tíme NHL Washington Capitals a na starom kontinente napríklad v Jokerite Helsinki či Diname Minsk.