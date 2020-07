Miškovec v Tipsport lige povedie skúsený Allison, v NHL trénoval Ottawu Senators

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - V zámorskej hokejovej NHL sa predstavil ako hráč aj ako tréner, v sezóne 2020/2021 Kanaďan Dave Allison povedie hokejistov Miškovca v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži.Na tomto poste nahradí svojho krajana Glen Hanlona , ktorý zamieril do Nemecka. DVTK Jegesmedvék Miškovec viedol v slovenskej Tipsport lige aj Slovinec Marcel Rodman."Polárne medvede DTVK povedie Kanaďan s veľkými skúsenosťami Dave Allison, ktorý naposledy pracoval v Nemecku. Pred siedmimi rokmi bol ešte hlavným trénerom v AHL a štyri roky hľadal talenty pre kluby NHL," informuje maďarský klub na svojom facebooku.Šesťdesiatjedenročný Allison ako hráč absolvoval tri zápasy v NHL vo farbách Montrealu Canadiens (1983/1984), do profiligy sa neskôr vrátil ako tréner Ottawy Senators v sezóne 1995/1996.V rokoch 2008 až 2012 bol skautom pre Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins . Do Európy prišiel v lete 2019 a v ostatnej sezóna pracoval ako kouč nemeckého treťoligového Deggendorfu.