Miškovič, ktorý má blízko ku OĽaNO, klamal pri získaní zákazky v Žilinskom kraji. Župa s ním končí

17.9.2020 - Právnik Michal Miškovič, ktorý má byť blízky hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), klamal pri získaní zákazky na právne služby v hodnote 195-tisíc eur v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z podkladov, ktoré na základe infozákona získala Nadácia Zastavme korupciu (NZK).Ako uviedla nadácia na svojej stránke, keď išiel Miškovič uzatvárať zmluvu so župou, doložil v októbri 2018 čestné vyhlásenie, že nemá vedomosť o trestnom stíhaní seba ani nikoho zo svojich zamestnancov. Bol pritom obvinený v súvislosti s podozrením z falšovania podpisov v spore firiem Cronson a BH Site Management.„Podľa medializovaných informácií nám Miškovič, pravdepodobne, neposkytol v čestnom vyhlásení pravdivé informácie,“ uviedla žilinská župa v stanovisku pre nadáciu.Kraj preto oznámil, že z tohto dôvodu ako aj pre rozhodnutie advokátskej komory, ukončil zmluvný vzťah s Miškovičom a tiež aj jeho pôsobenie v orgánoch Letiskovej spoločnosti Žilina. Nadácia sa na okolnosti čestného vyhlásenia, ako aj na ďalšie medializované kauzy, spýtala aj Miškoviča, ten jej však neodpovedal.NZK si vypýtala faktúry a pracovné výkazy, na základe ktorých župa platila Miškovičovej advokátskej kancelárii za poradenstvo.„Súpisy prác sú opísané veľmi všeobecne a nie je možno zistiť, koľko a čo sa pod jednotlivými položkami skrýva. Niektoré deklarované počty odpracovaných hodín sú tak vysoké, až vzbudzujú pochybnosť, či sú fakturované hodiny skutočné a primerané,“ uvádza nadácia.Napríklad, v jednom prípade si Miškovič vyfakturoval spolu 330 hodín a 24-tisíc eur za rady v oblasti verejného obstarávania. Ako uvádza nadácia, z príloh k faktúram nie je zrejmé, aké konkrétne úkony viedli ku faktúre.Darina Sošková, vedúca odboru verejného obstarávania župy, to však pre nadáciu obhajovala. Uviedla, že činnosti advokát dostatočne zdokladoval v preberacích protokoloch. Malo ísť najmä o riešenia, ako vyvlastniť autobusové stanice.Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) pred časom pred médiami obhajoval právne služby Miškoviča a spomenul aj to, aké sadzby si od štátu účtovali komerční právnici počas pôsobenia strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) vo vláde. V jednom rezorte to bolo podľa premiéra za hodinu až 582 eur.„Ak si však ‚lacný právnik‘ vyúčtuje neopodstatnené hodiny navyše, môže zarobiť aj viac ako ‚drahá‘ právna kancelária,“ poznamenala NZK.Miškovič mal byť v niektorých prípadoch platený mesačne, čo je podľa právnikov oslovených nadáciou neobvyklé. V jednej kauze si mal údajne Miškovič nechať zaplatiť aj za prehratý spor.„Úrad jadrového dozoru sa chcel súdiť s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý mu dal pokutu 7.tisíc eur. Miškovič súd prehral, lebo mal zmeškať lehotu na podanie žaloby,“ vysvetlila nadácia.Nadácia Zastavme korupciu sa chce preto obrátiť na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárnosť zmlúv s Miškovičom. Zároveň navrhne zvážiť zmeny v spôsobe, akým štát a samospráva nakupuje právne služby.Jedným z riešení by podľa nadácie mohla byť databáza advokátskych kancelárií, vytvorená ministerstvom spravodlivosti, ktoré by v prípade záujmu štátu o konkrétne poradenstvo dostávali výzvy na predloženie ponúk podľa svojej doterajšej špecializácie. Podobný systém funguje napríklad v Českej republike.Miškovič mal podpísať so štátom zmluvy za 850-tisíc eur. Zmluvy podpísal napríklad s lotériovou spoločnosťou Tipos, ministerstvom životného prostredia či so Slovenským pozemkovým fondom. Poradenské služby za 195-tisíc eur poskytuje od roku 2019 aj žilinskej župe na čele s členkou hnutia OĽaNO Erikou Jurinovou.