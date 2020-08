Miškovič mal podľa Hegera analyzovať predražené zmluvy, Budaj mu nezaplatil ani euro

Právne služby sa rozpadli

Najvýhodnejšia ponuka

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pojem poradca v súvislosti s osobou Michala Miškoviča môže byť podľa ministra financií Edurda Hegera OĽaNO ) zavádzajúci. Ako uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, Miškoviča si najal za 30 eur na hodinu na analyzovanie „predražených“ zmlúv, ktoré sa na ministerstve nachádzali. Dodal, že identifikovali zmluvy, pri ktorých môže dôjsť k miliónovým úsporám.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pripomenul, že envirorezort za Miškovičove právne služby nezaplatil ani euro. Vysvetlil, že právne služby sa nielen na jeho rezorte rozpadli, preto potreboval externú právnu pomoc.Heger tvrdí, že Miškoviča najal aj preto, lebo mal odporúčania aj skúsenosť z predchádzajúcich rokov, keď pracoval na žilinskej župe, že povie pravdivý názor. A potvrdilo sa to podľa neho aj na ministerstve financií. Budaj pripomenul, že sa ku kauze „Miškovič“ už niekoľkokrát vyjadril. „Pokiaľ sa pán Miškovič stal poradcom pána Hegera, nepovažujem to za šťastné. Spoluprácu s ním ukončíme a zdôrazňujem, že doteraz nevyčerpal ani jedno euro,“ povedal minister.Za logické považuje aj to, že jeho rezort v rámci súťaže oslovil firmy, na ktoré dostal dobré odporúčanie a z nich vybrali najvýhodnejšiu ponuku tak, ako to umožňuje zákon.„Ja som pána Miškoviča nikdy predtým nevidel,“ reagoval na blízkosť právnika k hnutiu OĽaNO. Zmluvu s ním rezort ukončí v najkratšom možnom čase.Opozícia podrobila kritike súčasnú vládnu koalíciu, že advokátska kancelária Michala Miškoviča uzatvorila so štátom zmluvy na právne služby za viac ako 820-tisíc eur. Miškovič je zároveň poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).