Míting v Košiciach pripomenul Nežnú revolúciu a prepojil generácie

Spomienkový míting Pocta novembru - spájanie generácií k 30. výročiu Nežnej revolúcie sa konal pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach 17. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 17. novembra (TASR) – Nežnú revolúciu spred 30 rokov si v nedeľu večer pripomenuli Košice spomienkovým mítingom pred Štátnou vedeckou knižnicou, z balkónu ktorej sa v novembri 1989 tváre revolúcie prihovárali demonštrantom požadujúcim slobodu a demokraciu. Podujatie za účasti pozvaných aktérov a protagonistov už historických udalostí sa nieslo pod názvom Pocta Novembru – Spájanie generácií. Na míting prišlo zhruba 1500 ľudí.Program so spomienkami pamätníkov sprevádzala veľkoplošná projekcia s autentickými zábermi z novembra 1989.uviedla pre TASR za organizátorov herečka Ľuba Blaškovičová.Spoluorganizátorom bola iniciatíva mladých ľudí Za slušné Slovensko, ktorá po minuloročnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice organizovala protestné zhromaždenia. Na záver mítingu tejto iniciatíve v mene generácie Novembra 1989 Ľubomír Badiar odovzdal symbolickú pochodeň zápasu za slobodu a demokraciu.povedal.Mítingu predchádzala spomienková slávnosť k výročiu vo Veľkej sále Historickej radnice. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka na nej za angažovanosť v Novembri 1989 udelil čestné ceny predsedu KSK in memoriam trom osobnostiam – Márii Komárovej, Slavomírovi Stračárovi a Petrovi Raševovi. Na podujatí udelili k výročiu aj ceny slobody a demokracie, a to Marcelovi Strýkovi, in memoriam, vtedajšiemu študentskému hnutiu, krajskému koordinačnému výboru Občianskeho fóra a VPN, kresťanskodemokratickým klubom na východe Slovenska a štrajkovému výboru podniku INORGA. Ceny odovzdával Peter Neuwirth z občianskej iniciatívy November '89.Košický primátor Jaroslav Polaček ešte pred tým ocenil plaketou primátora štyroch mladých ľudí za ich súčasnú osobnú angažovanosť pri šírení základných myšlienok slobody a demokracie. Sú nimi Marek Breza, Michal Cop, Alžbeta Sniežko a Ján Gálik.