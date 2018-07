Mitrovič sa stal hráčom Fulhamu, podpísal päťročný kontrakt

Aleksandar Mitrovič (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. júla (TASR) - Srbský futbalista Aleksandar Mitrovič prestúpil z anglického klubu Newcastle United do tímu nováčika Premier League FC Fulham za takmer 25 miliónov eur. Účastník MS 2018 v Rusku podpísal s "chalupármi" 5-ročný kontrakt.citovala Mitroviča agentúra DPA.Dvadsaťtriročný útočník bol v uplynulej sezóne vo Fulhame z tímu "The Magpies" na hosťovaní a v 17 zápasoch druhej ligy dal 12 gólov, čím pomohol mužstvu k postupu do najvyššej súťaže.