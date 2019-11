MittelCinemaFest vyvrcholí filmom, ktorý Taliani poslali na Oscara

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest sa v stredu začína v Bratislave. Do nedele 24. novembra uvedie desať filmov, ktoré poodhalia, čím žije súčasné Taliansko.informovala TASR Zuzana Golianová, PR manažérka festivalu, ktorý v bratislavskom Kine Lumiére pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Istituto Luce Cinecittá.podčiarkla Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu, ktorá sa spolupodieľala na zostavovaní programu. "dodala.Festival otvorí film Volare oscarového režiséra Gabriela Salvatoresa. Willi je barový spevák a biologický otec Vincenta, s ktorým sa po prvý raz stretne, keď má chlapec 16 rokov. Zistí však, že je iný, než si ho predstavoval. Spoločne sa vydajú na šialenú cestu, ktorá je začiatkom veľkého dobrodružstva, príležitosťou na vzájomné spoznávanie a zblíženie sa. Film bol uvedený na MFF Benátky a je horúcou novinkou, ktorá mala v Taliansku premiéru len koncom októbra.MittelCinemaFest vyvrcholí najnovším filmom Marca Bellocchia Prvý zradca. Divákov vráti v čase do Talianska 80. rokov. Ústrednou postavou príbehu je mafiánsky boss Tommaso Buscetta, ktorý ako prvý porušil prísahu, popísal praktiky zločineckej organizácie Cosa Nostra a pomohol tak sudcovi Falconemu dostať stovky jej členov za mreže. Za filmom, nakrúteným podľa skutočnej udalosti, stoja popredné mená súčasnej talianskej kinematografie. Získal sedem Strieborných stúh vo všetkých hlavných kategóriách, Zlatý glóbus za najlepší film a najlepšiu hudbu.poznamenala Golianová.Festival premietne aj filmový debut mladého talianskeho režiséra s bengálskymi koreňmi Phaima Bhuiyna Bangala, snímku Zákon bielych miest od Maura Caputa, ktorá vznikla podľa rovnomennej poviedky Giorgia Pressburgera, režiséra, spisovateľa a dramaturga, ktorý sa narodil v Budapešti v židovskej rodine pôvodom z Bratislavy. V programe figuruje tiež debut režiséra Leonarda D'Agostiniho Šampión, ktorý svoju komediálnu drámu zasadil do futbalového prostredia, a film Zajtra bude nový deň, do ktorého režisér Simone Spada obsadil známych talianskych hercov Valeria Mastandreu a Marca Gialliniho.