Mjanmarsko sa pripravovalo na útoky voči Rohingom, tvrdia aktivisti

Rohinskí utečenci čakajú v rade na jedlo v utečeneckom tábore, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 19. júla (TASR) - Mjanmarská armáda sa na brutálny vojenský zásah proti menšinovému moslimskému etniku Rohingov z vlaňajšieho augusta, ktorý OSN označila za etnické čistky,pripravovala. Uvádza sa to v správe ľudskoprávnej organizácie Fortify Rights, ktorú podľa agentúry DPA zverejnili vo štvrtok.V 122-stranovej správe aktivisti obviňujú najmenej 11.000 vojakov z 27 práporov, 900 policajných príslušníkov a civilistov, ktorí nepatrili k etniku Rohingov, z účasti na zabíjaní, znásilňovaní a podpaľovaní domov Rohingov. Po týchto operáciách ušlo 700.000 Rohingov z mjanmarského Jakchainského štátu do susedného Bangladéša.Podľa aktivistov pred samotným vojenským zásahom v auguste mjanmarskí vojaci a policajti niekoľko mesiacov prehľadávali domy Rohingov a konfiškovali im nože a iné predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. Medzitým miestnych civilistov-budhistov cvičili a vyzbrojili mečmi, píše sa v správe.povedal šéf organizácie Fortify Rights Matthew Smith. Ak sa podľa jeho slov tieto zločiny nepotrestajú,Ľudskoprávna organizácia so sídlom v Thajsku vyzvala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby sa zaoberal týmto prípadom založenom na dôkazoch o ôsmich zločinoch proti ľudskosti - vražde, vyhladzovaní, znásilnení, deportácii či násilnom presunutí, mučení, uväznení, vynútenom zmiznutí a prenasledovaní - zo strany Mjanmarska.Mjanmarská vláda popiera obvinenia z porušenia ľudských práv v Jakchainskom štáte. Vojenský zásah voči rohinským teroristom, ktorí 25. augusta zaútočili na policajné a armádne stanovištia a zabili 11 ľudí, označila za legitímne