Mladá aktivistka Greta Thunberg pocestuje na klimatickú konferenciu do USA jachtou

Dva týždne cez Atlantik

Jachta postavená na závody

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Greta Thuberg, šestnásťročná švédska bojovníčka proti nečinnosti politikov v boji proti klimatickým zmenám, sa vydá na klimatickú konferenciu v Spojených štátoch na jachte.Po dlhom zvažovaní vhodného dopravného spojenia takto vyriešila problém, ako cestovať do USA inak než lietadlom.To odmieta, keďže využívanie lietadiel podľa vedcov produkuje obrovskú uhlíkovú stopu a výrazne tak prispieva k zhoršovaniu situácie v súvislosti so svetovou klímou."V polovici augusta sa vydáme na jachte cez Atlantický oceán z Veľkej Británie do New Yorku," napísala v pondelok Greta na Twitteri.Na plavbu, ktorá bude trvať zhruba dva týždne a absolvuje ju so svojím otcom a so švédskym dokumentaristom Nathanom Grossmanom, využije 18-metrovú jachtu Malizia II.Plavidlo, ktoré pôvodne postavili na jachtárske závody okolo sveta, vyrába elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.Greta Thunberg sa zúčastní najskôr 23. septembra na svetovej klimatickej konferencii v New Yorku, odkiaľ sa neskôr presunie vlakmi a autobusmi do čílskej metropoly Santiago, kde sa bude konať od 2. do 13. decembra ďalšia významná konferencia o klimatických zmenách pod patronátom OSN.Tá sa mala pôvodne uskutočniť v novembri v Brazílii, po nástupe nového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je známym nepriateľom ekológie, však krajina oznámila OSN, že ju organizovať nebude.