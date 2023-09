Mladá Cori Gauffová ovládla finále US Open. Cítim obrovské šťastie a aj kúsok úľavy, priznala (video)

Obrovské šťastie aj úľava

10.9.2023 (SITA.sk) - Stále iba 19-ročná Američanka Cori Gauffová sa premiérovo v kariére stala víťazkou grandslamového turnaja, v americkom New Yorku ovládla dvojhru žien na US Open V areáli Flushing Meadows v sobotňajšom finále ako nasadená šestka zdolala dvojku "pavúka" Bieloruskau Arinu Sobolenkovú , ktorá v najbližšom vydaní rebríčka WTA nahradí na čele hodnotenia Poľku Igu Swiatekovú Duel trval cez dve hodinky a 25-ročná Sobolenková síce získala prvý set 6:2, v ďalších dvoch však ťahala za kratší koniec a prehrala ich 3:6, 2:6. Do zbierky tak nepridala druhý titul z turnajov "veľkej štvorky", premiérový získala v zime na Australian Open v Melbourne."Práve teraz cítim obrovské šťastie a aj kúsok úľavy. Poviem to úprimne, v tomto bode som to robila pre seba a nie pre iných," zneli prvé slová mladej americkej tenistky na oficiálnej tlačovej konferencii po víťaznom finálovom súboji.Rodáčka z Floridy sa stala prvou americkou tínedžerkou s grandslamovým singlovým titulom za ostatných 24 rokov, doteraz naposledy sa to ešte v roku 1999 podarilo Serene Williamsovej.Agentúra AP pripomenula, že kým vlaňajšia edícia US Open bola viac o rozlúčke Sereny Williamsovej s kariérou, tohtosezónne podujatie už bolo naplno o vítaní Gauffovej vo "veľkom tenisovom svete".Vlani na turnaj chodili známe osobnosti pozerať sa na hru skúsenej harcovníčky, no teraz so záujmom sledovali predovšetkým výkony vychádzajúcej hviezdy.Pre obe súperky bolo sobotňajšie finále v New Yorku ich druhé v kariére na tejto úrovni. Kým Sobolenková pretavila na zisk titul takú premiéru, Gauffová si vo finále zahrala vlani na Roland Garros v Paríži a podľahla tam Poľke Ige Swiatekovej."Po finále som vtedy videla zdvíhať Igu trofej a celý čas som ju pozorovala. Povedala som si, že z nej nespustím oči, pretože som chcela zachytiť jej pocity," komentovala mladá Američanka.Gauffová sa v singlovom rebríčku WTA posunie na tretiu priečku a účasť vo štvrťfinále štvorhry jej stačila na to, aby sa stala novou líderkou deblového hodnotenia. Mladá hráčka si uvedomuje, že na sebe musí ďalej pracovať, aby sa udržala na špici.Veď aj dve z ostatných štyroch víťaziek US Open boli tínedžerky (Bianca Andreescuová v roku 2019 a Emma Raducanuová v roku 2021) a ani jednej z nich sa doteraz nepodarilo zopakovať podobný úspech.Je jasné, že Bieloruska Arina Sobolenková zostala po neúspešnom finále sklamaná. Jedna skutočnosť však trochu zmenšila intenzitu tohto pocitu - posun na čelo hodnotenia WTA."Je to dôvod, prečo nie som totálne deprimovaná. Určite však príde veľká vlna sklamania. Ak to môžem takto verejne povedať, tak isto pred spaním ešte pôjdem na drink," priznala.K zápasu tiež doplnila: "Niekedy ma ovládnu emócie a to sa stalo aj počas finále na kurte. Až príliš som niekedy premýšľala a z toho plynuli chyby, ktoré by som normálne asi nerobila." Ocenila tiež hru súperky a jej rýchlosť na kurte.