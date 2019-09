Mladá slovenská režisérka Mária Rumanová zomrela vo veku 30 rokov

Inšpiratívna študentka

Cena za film Izolácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 30 rokov zomrela slovenská režisérka a scenáristka Mária Rumanová. O úmrtí ho informoval jej kolega a pedagóg Jaro Vojtek s tým, že správu potvrdila vedúca ateliéru dokumentárnej tvorby VŠMU Ingrid Mayerová aj jej blízky kamarát, režisér Marek Šulík. Mladá filmárka spáchala samovraždu."Možno to bolo jej krehkosťou, nadmernou citlivosťou. Odzrkadľuje sa v talente, no nie je zvládnuteľná v bežnom živote," vyjadril sa na margo úmrtia režisérky Vojtek.Rumanová bola podľa neho inšpiratívna študentka. "Provokovala, prinášala nové pohľady na dokumentárnu tvorbu a tým aj tvorivo posúvala svojich spolužiakov," zaspomínal.Mária Rumanová sa narodila 22. februára 1989. Absolvovala štúdium v Ateliéri dokumentárnej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. Ešte počas štúdia získala v roku 2013 za krátkometrážnu snímku Izolácia cenu za réžiu na festivale študentských filmov Áčko.Štúdium ukončila krátkometrážnym absolventským filmom Proti Srsti (2014). Jej debutom bol strednometrážny dokument Hotel Úsvit (2016), s ktorým sa presadila na prestížnom festivale v Amsterdame. Rumanová pracovala aj v RTVS na magazíne Umenie a spolupracovala tiež so Slovenským národným divadlom. Informácie pochádzajú z webstránkya archívu agentúry SITA.