Mladá vodička Audi na východnom Slovensku narazila do hrany priekopy, nehoda si vyžiadala päť zranených (foto)

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Päť zranených si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v utorok v noci na pomedzí okresov Michalovce a Trebišov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, 25-ročná vodička z okresu Trebišov na vozidle Audi, po prejdení miernej ľavotočivej zákruty v smere od križovatky Horovce (okres Michalovce) - Hriadky na obec Vojčice (okres Trebišov), narazila v priamom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin do hrany trávnatej priekopy a následne do stromu.„Po náraze do stromu z auta ostala iba kopa šrotu,“ skonštatovala polícia. Pätica osôb utrpela pri dopravnej nehode ľahké zranenia.