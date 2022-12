Mladá žena si prežila peklo, zachránila ju SMS-ka známemu a svetelný signál S.O.S.

Vyhrážal sa jej a nemohla opustiť dom

S.O.S a signál týranej ženy

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Policajtom v Poprade sa podarilo zachrániť týranú ženu. V rodinnom dome ju zadržiaval 48-ročný muž spolu so svojimi rodičmi vo veku 71 a 74 rokov. Popradský vyšetrovateľ už muža obvinil zo zločinu pozbavenia osobnej slobody v súbehu so zločinom znásilnenia a zo zločinu vydierania.Jeho rodičia boli obvinení zo zločinu pozbavenia osobnej slobody formou spolupáchateľstva. O prípade informovala polícia na sociálnej sieti.Podľa polície sa mladá žena spoznala s mužom, a časom sa dohodli, že si nájdu prácu v Českej republike.„Pred cestou za novým životom muž presvedčil mladú ženu, aby prespala v rodinnom dome v Poprade, kde sa zdržiavajú jeho rodičia, s čím súhlasila. Netušila, že to bude začiatok nočnej mory,“ uviedli policajti.Po príchode tam jej už muž spolu s rodičmi n. Muž sa jej podľa polície„Taktiež sa voči poškodenej malPo čase sa poškodenej so šťastím podarilo z mobilného telefónu poslať správu známemu do Českej republiky, ktorý zalarmoval políciu,“ dodali policajti. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka popradských policajtov, aby situáciu preverila. Rodičia muža jej uviedli, že žena sa v dome nenachádza.a na ich naliehanie poškodená vyšla z domu. Žena síce podľa nich uviedla, že je v poriadku, avšakPolicajti signál spoznali a pod zámienkou, že poškodenú je potrebné vypočuť v inej trestnej veci dosiahli to, že poškodená žena v sprievode hliadky polície dom opustila.Nasledovala domová prehliadka. Pri zásahu bol zadržaný muž aj jeho rodičia.