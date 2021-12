Mladé podniky sú najviac zraniteľné, zánik hrozí vyše 200 firmám

ktoré

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Medzi najohrozenejšie firmy na slovenskom trhu patria tie,. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet. Nedostatok financií či ukončenie biznisu hrozí 150 trojročným a 135 štvorročným firmám. Celkovo tu pritom Dun & Bradstreet eviduje viac ako 19-tisíc subjektov.„Mladé podniky charakterizujeme ako najviac zraniteľné. Svoju pozíciu na trhu si ešte len budujú a v prípade nedostatku finančných prostriedkov a nezaisteného odbytu často končia pre platobnú neschopnosť. Obdobie 3-5 rokov sa považuje za skúšku životaschopnosti. Aj napriek tomu, že v tejto kategórii evidujeme najviac firiem, najviac z nich aj čelí pádu,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.Analýza však ďalej poukazuje aj na fakt, že s vysokým podielom rizikovosti zápasia aj staršie firmy. A to tie, ktoré majú za sebou 18 a viac ročnú históriu. „Celkový počet starších spoločností v problémoch je síce nižší ako pri mladých firmách, no podiel je vysoký,“ priblížila Štěpánová.Napríklad z celkového počtu 4 230 osemnásťročných podnikov rieši úpadok, krach či finančný problém 1,5 percenta z nich. Podobná situácia je aj pri o rok starších subjektoch. Tu je podiel ohrozených 1,11 percenta.Dun & Bradstreet v analýze skúmal 318 637 kapitálových spoločností, a teda spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Istú formu negatívnej udalosti, teda exekúciu, úpadok či platobnú neschopnosť pritom zistil pri 1 885 z nich.„Za dva roky počet ohrozených firiem vzrástol, dovedna o 107 podnikateľských subjektov,“ uzatvorila Štěpánová. Dun & Bradstreet je líder v poskytovaní dát a analytických riešení.