Mládež za klímu vyzvala učiteľov, aby informovali o klimatickej kríze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 9. septembra (TASR) - Belgická odnož širšieho európskeho hnutia Mládež za klímu chce presadiť, aby národný vzdelávací systém viac informoval žiakov o opatreniach týkajúcich sa núdzových klimatických situácií. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga.Za otvoreným listom stoja dve mladé aktivistky z hnutia Mládež za klímu, Adelaide Charlierová a Anuna De Weverová. List obsahuje výzvu pre belgických učiteľov, aby v priebehu nadchádzajúceho školského roka poskytovali žiakom informácie o nevyhnutnosti opatrení týkajúcich sa krízových situácií spojených s klimatickými zmenami.napísali spoluorganizátorky hnutia Mládež za klímu v liste datovanom 1. septembra, krátko pred začatím nového školského roka.Belga pripomenula, že list bol zaslaný na adresu 500 škôl frankofónneho spoločenstva v Belgicku a jeho adresátkou je aj ministerka školstva Valónsko-bruselskej federácie Marie-Christine Schynsová.Autorky listu žiadajú, aby učitelia pripravili "informačný semester" (september až december 2019) zameraný na činnosti týkajúce sa núdzových klimatických situácií. Učitelia by podľa uvedeného listu mali začať debaty so žiakmi otázkou "Aký má klíma priamy vplyv na mňa?"Načasovanie žiadosti nie je náhodné, lebo v septembri sa uskutoční summit OSN o klíme v New Yorku a v decembri sa bude konať Konferencia zmluvných strán (COP 25) v Čile.V nedeľu (8.9) sa v Bruseli z podnetu neziskovej organizácie Emergences a za podpory hnutia Koalícia pre klímu a účastníkov Mládež za klímu konal protestný pochod približne 2000 ľudí, ktorého cieľom bolo upozorniť na krízovú situáciu v oblasti klímy a sociálnej spravodlivosti.Táto akcia bolo podľa Belgy iba akousi "predohrou" na tretí celosvetový klimatický štrajk, naplánovaný na 20. septembra, na ktorom sa zúčastnia aj občania Belgicka.