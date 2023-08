Mládeži v Luhanskej oblasti chcú nasilu vnútiť ruské pasy, hrozia nevydaním stredoškolského vysvedčenia

18.8.2023 (SITA.sk) - Rusko plánuje v Luhanskej oblasti nútene distribuovať ruské pasy mládeži vo veku 14 až 18 rokov. V piatok to uviedlo ukrajinské Národné centrum odporu Rusmi dosadení predstavitelia v oblasti sú totiž podľa centra nespokojní s malým podielom ľudí s ruskými pasmi. Mladých ľudí budú preto nútiť, aby prijali ruské pasy do 1. októbra. Informuje o tom web Kyiv Independent. Podľa Národného centra odporu budú do všetkých okupovaných okresov vyslané komisie, aby hľadali tínedžerov bez ruských pasov.„S týmto cieľom budú chodiť po domoch ,dobrovoľníci' z kremeľského mládežníckeho hnutia, ktorí pricestovali z Ruskej federácie,“ konštatovalo centrum.Ukrajinské Centrum národného odporu predtým už tento týždeň uviedlo, že ruské úrady v okupovaných regiónoch Ukrajiny pohrozili, že nevydajú stredoškolské vysvedčenia študentom, ktorí nesúhlasili s prijatím ruských pasov.