Mladí americkí akademici si počas štúdia vytvorili dlh 1,5 bilióna USD

Washington 27. augusta (TASR) - Mladí absolventi vysokých škôl v Spojených štátoch majú veľké dlhy. Niektorí ekonómovia to pokladajú za problém. Dlhy akademikov už dosiahli 1,5 bilióna USD (1,28 bilióna eur. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na zistenia ratingovej agentúry Standard & Poor's (S&P).Od začiatku študijného roka 2010/2011 sa ich dlhy zvýšili približne o 500 miliónov USD.Odborník agentúry John Anglim uviedol, že sa od začiatku tohto desaťročia poskytlo študentom menej úverov. Vďaka tomu došlo k určitému uvoľneniu situácie. Opatrenia pôsobili len krátky čas.dodal Anglim.Dlhy čerstvých amerických akademikov sú dlhé roky pravidelne sa opakujúcou témou. Niektorí ekonómovia vidia v dlhoch nebezpečenstvo, ktoré by mohlo prerásť do finančnej krízy. Upozorňujú na to, že sa zo študentských úverov vytvoril balík cenných papierov, s ktorými sa obchoduje. Na konci minulého štvrťroku bolo v ňom 175 miliárd USD.Podľa finančného združenia Securities Industry and Financial Markets Association sa táto suma porovnáva s hypotekárnymi úvermi vo výške 243 miliárd USD, ktoré pred desiatimi rokmi vyvolali veľkú krízu.Iní odborníci sa trápia s tým, že dlhy študentov síce nie sú predmostím finančnej krízy, ale aj tak zaťažujú americké hospodárstvo. Mladí ľudia si totiž môžu až neskôr kúpiť napríklad dom a mnohé tovary dlhodobej spotreby.Štatistika Federálnej banky v New Yorku však uvádza, že do platobnej neschopnosti pri splácaní dlhov z obdobia vysokoškolských štúdií sa dostáva čoraz menej mladých akademikov. Ich počet je teraz najnižší za posledných 12 rokov. (1 EUR = 1,1588 USD)