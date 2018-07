Mladí Angličania koncertom prispejú k oslave konca prvej sv. vojny

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Mládežnícky orchester a zbor z grófstva Northamptonshire z Veľkej Británie The Northamptonshire County Youth Orchestra & Choir sa predstaví v Bratislave na slávnostnom koncerte k 100. výročiu ukončenia prvej svetovej vojny.V stredu 25. júla o 19. hodine v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu zahrá diela svetoznámych skladateľov pod dirigentským vedením Betha Hodgsona (zbor), Richarda Ropera a Tima Greena (orchester). Zaznejú orchestrálne a zborové skladby Giuseppe Verdiho (1813–1901) Predohra k opere Sila osudu, Bedřicha Smetanu (1824–1884) symfonická báseň Vltava, Edwarda Elgara (1857–1934) Nimrod z Variácií na pôvodnú tému pre orchester, Op. 36 Enigma a Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča (1906–1975) Symfónia č. 9 Es-dur, Op. 70.informoval iniciátor podujatia Ján Juráš.Koncert organizujú občianske združenia Ars ante portas a Spolok Martina Rázusa v spolupráci s The Prague Concert Co. na podporu vydania zbierky básní Martina Rázusa Hoj, zem drahá pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky i 130. výročia Rázusovho narodenia. Podujatie sa koná v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018.