Mladí enviroreportéri tvorili videoreportáže na najväčšom workshope

Trenčín očakáva príchod Stanley Cupu. Vlajky s hráčskym číslom Mariána Hossu v Chicagu Blackhawks zdobia Trenčiansky hrad 19. augusta 2015 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 27. novembra (TASR) – Viac ako pol stovky mladých reportérov pre životné prostredie z 12 škôl z celého Slovenska sa stretlo v stredu v Trenčíne na historicky najväčšom celodennom workshope. Zdokonaľovali sa v tvorbe videoreportáží a zároveň navrhovali konkrétne riešenia pre lepšiu kvalitu života v centre mesta.“ uviedla koordinátorka programu Klaudia Medalová.Reportáže sa podľa nej venujú témam ako chýbajúce koše na triedený zber, zadržiavanie dažďovej vody v meste (vrátane riešenia parkovacích plôch), zdieľané bicykle a zeleň v centre. S reportérmi spolupracovala aj trenčianska radnica, vyjadrenia do reportáží získali priamo od pracovníkov úradu. Rovnaké témy reportéri spracovali aj do fotoreportáží.Fotografie s krátkymi príbehmi a reportážne videá reportéri publikovali na sociálnych sieťach a následne ich s lektormi konzultovali. „,“ priblížila Medalová.Workshop je jednou z aktivít projektu OBJEKTív 21. Do apríla 2020 pripraví Centrum environmentálnych aktivít Trenčín päť edukačných videí s výučbovými programami, ktoré rozvíjajú dôležité zručnosti pre 21. storočie. Organizátori chcú povzbudiť mladú generáciu, aby pocit frustrácie a obavy z budúcnosti nahradila aktivizmom.