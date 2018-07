Mladí hokejbalisti vezú zo Svetového pohára striebro a bronz

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Svetový pohár juniorov v hokejbale U16



Finále:



Slovensko - Kanada 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



Góly: 29. Bodnaruk (McKinley), 30. McKinley (Bodnaruk), 45. Gerke (Johnson) – 25. Vaculík (Faith)







Svetový pohár junioriek v hokejbale U20



O bronz:



Slovensko – USA 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 5. Hájniková (Halušková), 26. Dobošová (Randová) – 45. Fisherová (Poulinová)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlín/Přerov 1. júla (TASR) - Slovenskí juniorskí hokejbalisti do 16 rokov získali na Svetovom pohári v Českej republike strieborné medaily. Juniorky do 20 rokov sa tešia z bronzu.Zverenci trénera Ľubomíra Lišku prehrali vo finále po dramatickom priebehu s Kanadou 1:3. V zápase sa ujali vedenia, ale zámorskí hráči v druhej tretine otočili výsledok a výhru pečatili gólom do prázdnej bránky. Juniorky na šampionáte prehrali s Češkami i Kanaďankami, v zápase o bronz však zdolali silný výber USA 2:1.