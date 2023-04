Mladí influenceri hovoria mladým – nefajčite! Ale inými slovami

20.4.2023 (SITA.sk) -Študentov prišli motivovať k aktívnemu životu bez cigariet naozaj známe tváre.na svojom workshope porozprával o tom, ako sa ani v beznádejných situáciách nevzdávať, ako je dôležité makať na sebe, aj keď iní hovoria, že to už nejde.so študentmi prebrali nielen tému nahoty a súkromia v online svete. Influenceri s nimi ale preberali aj závislosti, extrémizmus, podnikanie a financie na strednej, jednoducho témy, ktoré dnešných mladých zaujímajú a trápia. Každé osobné stretnutie s inšpiratívnymi rovesníkmi je pre stredoškolákov zážitkom a vďaka ich príbehom, skúsenostiam, úspechom i pádomí, ktorá na stredné školy celodenný workshop H3KNISA prináša, ho postavila na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov. Workshopy otvárajú atraktívne témy, v malých skupinách bez pedagógov, s rovesníckym prístupom, pri ktorom vedia mladí prijať aj problematiku fajčenia a jeho prevencie."Zastávame názor, že súčasný školský systém veľmi málo pripravuje žiakov na budúcnosť a na život ako taký. Na jednotlivých predmetoch sme limitovaní osnovami a zdá sa nám, že z pohľadu vízie života o 5, 10, 15 rokov ich učíme niečo, čo nie je také podstatné a naopak neučíme ich skúsenostiam a okolnostiam, s ktorými prídu v živote do kontaktu. Preto sme veľmi radi, že sme mohli pozvať lektorov H3KNISA aj na našu školu a podelili sa s našimi žiakmi o svoje príbehy, chyby, ktoré v živote spravili, a výzvy, ktorým čelili. Druhým dôvodom, prečo sme si H3KNISA pozvali na našu školu je aj potreba naplniť priestor a diskusie našich intelektuálne nadaných detí podnetnými a zaujímavými témami," hodnotí prínos workshopovŠkoly v Bratislave a Dolnom Kubíne, kam H3KNISA zavíta v stredu 19.4.2023, patria medzi prvé z nich. Možnosť zorganizovať si workshop však budú mať aj ďalšie školy po celom Slovensku v budúcom školskom roku.Školy majú na výber z množstva mladých ľudí, lektorov, tém, s ktorými sa v rámci workshopov H3KNISA študenti stretnú. Medzi pravidelných lektorov patria Bekim, Matúš Okajček známy ako influencer To je ten náš Matúš, Táňa Kyselová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, foodbloger Pán Tymián alias Dalibor Rakoczy, ale aj Filip a Viliam z Jovitepu, Maroš a Marína z OZ Prima, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.Informačný servis