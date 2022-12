Mladí ľudia budú mať bezplatný prístup ku kondómom, Francúzsko zažíva malú revolúciu v prevencii

Nárat pohlavných chorôb

Zlepšovanie prevencie

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Mladí ľudia vo Francúzsku budú mať od januára bezplatný prístup ku kondómom. Úrady chcú takto minimalizovať riziko šírenia pohlavne prenosných infekcií. Referuje o tom spravodajský web BBC.Prezident Emmanuel Macron povedal, že mladí ľudia od 18 do 25 rokov si kondómy budú môcť vyzdvihnúť v lekárňach. Tento krok zároveň označil za „malú revolúciu v prevencii“. V rokoch 2020 a 2021 Francúzsko zaznamenalo 30-percentný celoštátny nárast pohlavne prenosných infekcií.Macron povedal, že Francúzsko má v oblasti sexuálnej výchovy problémy so vzdelávaním. „V tejto téme nie sme veľmi dobrí. Realita je veľmi odlišná od teórie,“ povedal francúzsky prezident na podujatí zameranom na zdravie mladých ľudí.V roku 2018 začala francúzska vláda preplácať náklady na kondómy jednotlivcom, ak boli zakúpené v lekárni na predpis od lekára alebo pôrodnej asistentky.Začiatkom tohto roka vláda sprístupnila bezplatnú antikoncepciu pre všetky ženy do 26 rokov. Tento krok sa dotkol troch miliónov žien. Antikoncepcia bola predtým bezplatná pre ženy a dievčatá do 18 rokov.