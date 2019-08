Mladí míňajú viac, ako sú ich mesačné príjmy

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 2. augusta (TASR) – Príjmy mladých ľudí postupne rastú, no veľa ušetriť nedokážu. Mladým odchádzajú z účtov sumy, ktoré často prevyšujú ich príjmy. Vyplýva to z údajov Poštovej banky.Necelých 668 eur. Taká bola na začiatku roka 2017 priemerná suma, ktorú dostali na účet 25-roční a mladší klienti Poštovej banky. V januári 2019 to už bolo takmer o stovku viac, konkrétne 759 eur. Príjmy mladých ľudí teda pomerne významne rástli, čo sa potvrdzuje aj v ostatných mesiacoch roka.vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.Vďaka tomu sa príjem mladých ľudí priblížil k priemernému platu na Slovensku. Ten sa podľa údajov Štatistického úradu SR v 1. kvartáli 2019 vyšplhal na 1023 eur mesačne v hrubom, čo je v prepočte 780 eur v čistom.Na druhej strane, výdavky mladých v pomere k ich príjmom sú pomerne vysoké.dodala Žáčková.