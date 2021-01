Mladí Nemci vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov tvrdo vzdorovali Rusom, Fíni vyradili Švédov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Nemecka tvrdo vzdorovali Rusom vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v hokeji do 20 rokov v kanadskom Edmontone. Napokon prehrali 1:2 a so šampionátom sa lúčia. To isté platí aj o Čechoch, ktorí prehrali s Kanaďanmi 0:3.Švédom nestačilo proti Fínom ani vedenie 2:0 a napokon tradičnému severskému rivalovi podľahli 2:3. Rozhodujúci gól strelil fínsky útočník Roni Hirvonen v čase 59:35 min.Semifinálové dvojice tvoria: Kanada - Rusko a Fínsko - USA. Oba zápasy sa hrajú v noci z pondelka na utorok SEČ.