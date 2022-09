Mladí Rusi utekajú pred Putinovou mobilizáciou, úrady ich však na hraniciach odchytávajú aj s povolávacím rozkazom (video)

Slzy, krik a množstvo ľudí

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko zriadilo na hraniciach vojenské komisariáty, aby zadržalo Rusov snažiacich sa uniknúť do zahraničia pred povolávacím rozkazom do armády.Takéto úrady podľa ruských tlačových agentúr fungujú na hraniciach s Fínskom i v Severnom Osetsku, ruskom regióne hraničiacom s Gruzínskom.Niektoré médiá zverejnili fotografie z hraničného priechodu do Gruzínska, na ktorých je vidieť čiernu dodávku s nápisom „vojenská odvodová služba“.„Je to všetko veľmi desivé. Slzy, krik, obrovské množstvo ľudí... Máme pocit, že vláda nevie, ako to zorganizovať. Zdá sa, že chcú zavrieť hranice, no zároveň sa boja, že môžu nasledovať protesty a nechajú ľudí odísť,“ povedal pre agentúru AP Alexander Kamisencev, ktorý odišiel z domu v Saratove do Gruzínska. Povedal, že sa na poslednú chvíľu rozhodol odísť, pretože nechce zabíjať „ukrajinských bratov“ ani „ísť do väzenia“.Pri vstupe do Gruzínska vítali Rusov demonštranti s gruzínskymi a ukrajinskými vlajkami, či transparentom „Rusko vraždí“. „Zorganizovali sme protest na hranici, aby prichádzajúci Rusi vedeli, ako vnímame ich 'ruský svet',“ napísala na Twitteri jedna z protestujúcich Helen Choštariová.Gruzínske ministerstvo vnútra uviedlo, že od minulého týždňa vstúpilo do krajiny viac ako 53-tisíc Rusov. Na hraniciach s Kazachstanom sú tiež dlhé rady, do krajiny za ostatný týždeň prišlo viac ako 98-tisíc Rusov. Rusko má pozemné hranice so 14 krajinami.