Mladí Slováci prejavujú mimoriadny záujem o investovanie, potrebujú však lepšie finančné vzdelanie

Zvýšenie záujmu mladých ľudí

Lepšie pochopenie v investovaní

Vyhliadky do budúceho zamestnania

29.9.2024 (SITA.sk) - Viac ako polovica mladých ľudí na Slovensku si uvedomuje, že peniaze sa časom znehodnocujú. No len 18 % vie, ako sa proti tomu efektívne chrániť.Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Amundi Czech Republic v spolupráci s výskumnou agentúrou Stem/Mark , ktorý sa zameral na finančnú gramotnosť mladých ľudí vo veku 12 až 16 rokov.Prieskum tiež ukázal, že investovanie považuje za zaujímavú tému 54 % mladých Slovákov, avšak len 28 % z nich skutočne rozumie, čo investovanie znamená.„Zvýšený záujem mladých ľudí o investovanie je pozitívnym signálom. Svedčí to o ich túžbe prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou. Výsledky prieskumu však zároveň naznačujú, že mnohým z nich chýba vzdelanie potrebné na prijímanie informovaných rozhodnutí a efektívne riadenie svojich financií,“ uviedla portfólio manažérka Amundi Markéta Jelínková.Výsledky prieskumu naznačujú, že 29 % mladých Slovákov má skúsenosti s investovaním, pričom najčastejšie za nich investujú rodičia alebo si zakladajú stavebné či dôchodkové sporenie. Moderné formy investovania, ako sú podielové fondy alebo kryptomeny, sú pre tínedžerov zatiaľ menej dostupné.Ukázalo sa tiež, že chlapci majú lepšie pochopenie investovania ako dievčatá. Jedným z prvých krokov k rozvoju finančnej gramotnosti mladých ľudí môže byť vreckové.Podľa prieskumu dostáva 59 % slovenských tínedžerov pravidelné vreckové, ktoré v priemere predstavuje 16 eur mesačne. Vreckové si väčšina mladých ľudí ukladá na bankový účet, čo naznačuje prechod na digitálne financie už v ranom veku.Prieskum odhalil aj to, že mladí ľudia len zriedkavo vyhľadávajú informácie o peniazoch, sporení alebo investovaní. Iba 3 % respondentov sa o tieto témy aktívne zaujíma, čo oslabuje ich schopnosť chrániť svoje financie pred rizikami. Len 18 % respondentov vie, ako chrániť svoje peniaze pred infláciou.Z prieskumu tiež vyplynulo, že väčšina tínedžerov, a to 76 %, má konkrétny sen, ktorý sa najčastejšie týka budúceho zamestnania, cestovania alebo vlastného bývania. Na otázku, čo by urobili so sumou 40-tisíc eur, najčastejšie odpovedali, že by investovali do vlastného domu alebo nehnuteľnosti.No len menšina by peniaze použila na nákup akcií alebo podielových fondov. Prieskum, ktorý sa uskutočnil v auguste 2024 na vzorke 610 respondentov, poukazuje na to, že aj keď je investovanie pre mnohých mladých Slovákov atraktívne, väčšina z nich stále uprednostňuje okamžitú spotrebu pred dlhodobým zhodnocovaním.