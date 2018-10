Mladí Slováci zdolali Estónsko, v utorok si zahrajú o baráž

Na snímke Tomáš Vestenický oslavuje druhý gól v zápase kvalifikácie ME 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko - Estónsko v Dunajskej strede 12. Októbra 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko - Estónsko 2:0 (1:0)

Góly: 1. Jirka, 58. Vestenický. ŽK: Herc - Roosnupp, Järvelaid, Poom, Kuusk. Rozhodovali: Pajac - Modrič, Zobenica (všetci Chor.), 3373 divákov



Slovensko: Rodák - Kadlec, Vavro, Šulek, Sipľak - Káčer, Bénes (77. Fábry), Herc - Jirka, Vestenický (87. Tupta), Haraslín (70. Koštál)



Estónsko: Igonen - Tur, Kuusk, Grauberg, Järvelaid - Šlein - Sinjavskij (79. Riiberg), Poom, Kaldma (65. Ainsalu), Roosnupp (65. Liivak) - Klein



Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 9 8 0 1 24:8 24 - priamy postup na ME



2. Slovensko 9 6 0 3 17:17 18



3. Severné Írsko 9 5 2 2 14:11 17



4. Island 9 3 2 4 14:12 11



5. Albánsko 9 1 3 5 7:15 6



6. Estónsko 9 0 1 8 9:22 1



Dunajská Streda 12. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v piatkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 v Dunajskej Strede nad estónskymi rovesníkmi 2:0. Erik Jirka otvoril skóre už v 1. minúte, Tomáš Vestenický pridal druhý gól po zmene strán.Zverenci Adriána Guľu sa vrátili na druhú priečku o bod pred Severné Írsko, s ktorým odohrajú priamy súboj o túto pozíciu v utorok 16. októbra od 20.30 SELČ v Belfaste.Z tabuľky druhých tímov postúpia do baráže štyri najlepšie mužstvá v deviatich skupinách, rátajú sa v nej výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste. Estónsko s určitosťou skončí šieste, takže Slovensku sa nebude počítať šesť bodov za dve víťazstvá nad týmto protivníkom.Mladí Slováci sa bleskovo ujali vedenia. Napádali hneď otváraciu rozohrávku Estóncov a Vestenický prinútil k chybe brankára Igonena, lopta sa odrazila k Jirkovi, ktorý nemal problém dopraviť ju do odkrytej siete - 1:0.Domáci potom držali loptu, Vavro vymyslel peknú prihrávku na Jirku, jeho prízemný center odvrátili hostia na roh. Z neho sa takmer dostal do zakončenia Káčer, no nedočiahol na loptu. Po chvíli sa osmelili aj Estónci, strela Pooma neprešla cez brániacich hráčov a prihrávka Kaldmu nenašla adresáta.Hostia zahrávali viacero rohových kopov v krátkom časovom slede, po jednom z nich brankár Rodák zneškodnil tvrdý pokus Pooma, dorážka Kuuska už bola z ofsajdu. Podobná šanca na zmenu skóre prišla aj na opačnej strane, po rohu sa nepresadil Herc. Slováci si najtesnejší náskok udržali aj po ďalších štandardných situáciách súpera a v závere prvého polčasu ho mohli zvýšiť z protiútoku, snaha Vestenického sa však neskončila gólom.Domáci chceli po zmene strán nadviazať na vydarený úvod zápasu a takmer sa im to podarilo zásluhou Haraslína, ktorý spoza šestnástky trafil žrď. Potom potiahol individuálnu akciu Bénes, aj lopta z jeho kopačky pohladila konštrukciu estónskej bránky.Slováci sa druhého gólu dočkali v 58. minúte, keď Haraslínov priamy kop z uhla prešiel pomedzi hráčov v pokutovom území k Vestenickému, ktorý tečoval loptu za bezmocného brankára Igonena - 2:0. Druhý zásah už priniesol väčší pokoj na kopačky domácich, ktorí dotiahli duel do víťazného konca a vrátili sa na druhú priečku tabuľky.