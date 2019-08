Mladí slovenskí tenisti postúpili medzi najlepších osem na ME

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovensko do 18 rokov:



chlapci: János Fekete, Krištof Minárik, Lukáš Pokorný, kapitán: František Horváth



Dievčatá: Romana Čisovská, Michaela Kadlečková, Viktória Morvayová, kapitánka: Ján Sabovčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenské reprezentácie chlapcov aj dievčat do 18 rokov postúpili medzi najlepšiu osmičku na ME. Obe družstvá zvíťazili v zápasoch kvalifikácie, mladí Slováci zdolali v Piešťanoch Švédov 2:1, Slovenky si v českom Moste poradili so Srbkami 3:0.Finálová skupina chlapcov sa odohrá vo francúzskom La Rochelle, dievčatá rovnako pocestujú do Francúzska, konkrétne do Granville. Zápasy sú na programe 5. - 7. augusta, informoval oficiálny web Slovenského tenisového zväzu.